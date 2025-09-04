Запланована подія 2

ГНС вместе с МВФ работают над усовершенствованием налогового администрирования: что планируется

Государственная налоговая служба Украины совместно с экспертами Международного валютного фонда работают над усовершенствованием налогового администрирования.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщила и.о. главы ГПС Леся Карнаух.

По ее словам, в онлайн-формате прошла встреча между специалистами ГНС и МВФ, чтобы обсудить проект отчета по результатам июльской миссии.

"И это не просто встреча "для галочки". Это предметный диалог по поводу реальных эффективных изменений налоговой системы Украины. Какие шаги должны быть сделаны, чтобы все соответствовало международным и европейским стандартам", - отметила Карнаух.

Она добавила, что основные вопросы, которые обсудили в ходе дискуссии:

  • система управления рисками (CRM) Принципиальная позиция ГНС – система должна отвечать нынешним вызовам и учитывать связь между выявленными рисками и типами ошибок, зафиксированными в ходе аудита.
  • реформа налогового и электронного аудита (E-audit). В частности, сосредоточились на вопросе данных SAF-T UA. Обсудили внедрение E-Аудита и вопросы оценки эффективности системы в начале 2026 года. – управление изменениями. В ходе последних миссий МВФ поднимал вопрос о необходимости внедрения обновленного, более эффективного подхода к управлению изменениями в ГНС. Без качественного управления изменениями даже самые лучшие технические решения могут не дать желаемого результата. Поэтому в ГНС уже приступили к работе над усовершенствованной стратегией, которая объединяет лучшие международные подходы и планирование реализации реформ.
  • дальнейшее усовершенствование законодательства.

"Настроены на дальнейшее эффективное сотрудничество с международными партнерами. Конечно, бок о бок с Министерством финансов. Потому что все изменения над которыми сейчас работаем, должны реально работать на бизнес, граждан и государство", - добавила Карнаух.

Напомним, специалисты ГНС и эксперты Офиса технической помощи Департамента казначейства США работают над качественной налоговой трансформацией.

Автор:
Светлана Манько