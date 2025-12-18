Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

42,34

+0,15

EUR

49,63

--0,04

Наличный курс:

USD

42,37

42,28

EUR

49,90

49,70

20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лидеры

AI Лидеры
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

"Цифровой чемодан" ЦНАП: как получить админуслуги прямо дома и имеющие право

цифровой чемодан
В Украине работает сервис "цифровой чемодан" ЦНАП. / Скриншот видео

Из-за обстрелов и жизненных обстоятельств бывает сложно лично прийти в Центр предоставления административных услуг (ЦНАП). Особенно и маломобильным людям. В таком случае граждане могут заказать услугу вызова "цифрового чемодана", и администратор приедет домой или в больницу.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба Минцифры.

Что такое "цифровой чемодан"?

Это передвижное рабочее место администратора. В компактном кейсе есть все необходимое для предоставления услуг: ноутбук, сканер, принтер, вебкамера, считыватель ID-карт и модем. Фактически это полноценный мини-офис, позволяющий оформить заявление прямо в квартире или больничной палате.

Услуги "цифрового чемодана" те же, что и в обычном ЦНАПе, кроме оформления биометрических паспортов, водительского удостоверения и свидетельства о регистрации транспортного средства.

Кто может воспользоваться услугой?

Вызвать администратора с "цифровым чемоданом" могут:

  • люди в возрасте 70 лет; 
  • лица с инвалидностью I и II групп;
  • участники боевых действий и люди с инвалидностью в результате войны;
  • Герои Украины;
  • пострадавшие участники революции достоинства;
  • лица, временно утратившие возможность передвигаться (из-за болезни или травмы);
  • роженицы (услугу можно получить прямо в родильном);
  • представители детей с инвалидностью и онкобольных детей (в стадии ремиссии);
  • люди, пострадавшие в результате аварии на Чернобыльской АЭС I категории; ветераны труда и т.д.

Как заказать услугу?

Администраторы "цифрового чемодана" работают без фиксированного графика или маршрута. Вы подаете заявку и администратор согласовывает с вами время визита. Услуга заказа "цифрового чемодана" безвозмездна.

Есть два способа заказать выездное обслуживание:

Способ 1. Позвоните в ближайший ЦНАП вашего общества или зайдите на его сайт и сообщите, что хотите заказать услугу выездного администратора.

Способ 2. Онлайн через чатбот "Свои" — это удобный инструмент, позволяющий подать заявку через несколько минут в Viber или Telegram:

  • найдите в чатбот "Свои" в удобном мессенджере;
  • нажмите "Начать";
  • перейдите в "Главное меню", далее - "Услуги";
  • выберите "Цифровой чемодан" и нажмите "Заказать";
  • укажите свой ФИО, адрес и контактные данные.

После оформления заявки работники ЦНАПа свяжутся с вами для уточнения деталей.

"Цифровые чемоданы – это инструмент безбарьерности, который приближает государство к людям. Делаем все, чтобы каждый мог воспользоваться государственными услугами там, где ему удобно", – отметили в Минцифри.

Напомним, в октябре Кабмин принял новое постановление, внедряющее четкий перечень обязательных административных услуг в Центрах предоставления административных услуг . Обновленный список включает 373 услуги в 18 категориях: от регистрации бизнеса и недвижимости до ветеранских сервисов и социальной защиты.

Автор:
Татьяна Ковальчук