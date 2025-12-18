"Цифровой чемодан" ЦНАП: как получить админуслуги прямо дома и имеющие право

Из-за обстрелов и жизненных обстоятельств бывает сложно лично прийти в Центр предоставления административных услуг (ЦНАП). Особенно и маломобильным людям. В таком случае граждане могут заказать услугу вызова "цифрового чемодана", и администратор приедет домой или в больницу.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба Минцифры.

Что такое "цифровой чемодан"?

Это передвижное рабочее место администратора. В компактном кейсе есть все необходимое для предоставления услуг: ноутбук, сканер, принтер, вебкамера, считыватель ID-карт и модем. Фактически это полноценный мини-офис, позволяющий оформить заявление прямо в квартире или больничной палате.

Услуги "цифрового чемодана" те же, что и в обычном ЦНАПе, кроме оформления биометрических паспортов, водительского удостоверения и свидетельства о регистрации транспортного средства.

Кто может воспользоваться услугой?

Вызвать администратора с "цифровым чемоданом" могут:

люди в возрасте 70 лет;

лица с инвалидностью I и II групп;

участники боевых действий и люди с инвалидностью в результате войны;

Герои Украины;

пострадавшие участники революции достоинства;

лица, временно утратившие возможность передвигаться (из-за болезни или травмы);

роженицы (услугу можно получить прямо в родильном);

представители детей с инвалидностью и онкобольных детей (в стадии ремиссии);

люди, пострадавшие в результате аварии на Чернобыльской АЭС I категории; ветераны труда и т.д.

Как заказать услугу?

Администраторы "цифрового чемодана" работают без фиксированного графика или маршрута. Вы подаете заявку и администратор согласовывает с вами время визита. Услуга заказа "цифрового чемодана" безвозмездна.

Есть два способа заказать выездное обслуживание:

Способ 1. Позвоните в ближайший ЦНАП вашего общества или зайдите на его сайт и сообщите, что хотите заказать услугу выездного администратора.

Способ 2. Онлайн через чатбот "Свои" — это удобный инструмент, позволяющий подать заявку через несколько минут в Viber или Telegram:

найдите в чатбот "Свои" в удобном мессенджере;

нажмите "Начать";

перейдите в "Главное меню", далее - "Услуги";

выберите "Цифровой чемодан" и нажмите "Заказать";

укажите свой ФИО, адрес и контактные данные.

После оформления заявки работники ЦНАПа свяжутся с вами для уточнения деталей.

"Цифровые чемоданы – это инструмент безбарьерности, который приближает государство к людям. Делаем все, чтобы каждый мог воспользоваться государственными услугами там, где ему удобно", – отметили в Минцифри.

Напомним, в октябре Кабмин принял новое постановление, внедряющее четкий перечень обязательных административных услуг в Центрах предоставления административных услуг . Обновленный список включает 373 услуги в 18 категориях: от регистрации бизнеса и недвижимости до ветеранских сервисов и социальной защиты.