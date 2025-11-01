С 1 ноября украинцы могут оформлять отсрочку онлайн и в ЦПАУ

1 ноября в Украине официально заработали новые правила оформления отсрочки от мобилизации. Теперь подать заявление можно онлайн — через приложение "Резерв+" или в Центрах предоставления админуслуг (ЦПАУ).

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Минцифры.

Для отдельных категорий граждан отсрочка теперь продолжается автоматически, если все необходимые данные уже есть в государственных реестрах.

Это касается людей с инвалидностью, многодетных родителей, студентов, ученых и других лиц, определяемых постановлением правительства №560. Повторно обращаться в ТЦК больше не нужно.

В приложении "Резерв+" уже доступно девять типов отсрочок. Пользователи получают цифровой документ с QR-кодом, который можно предъявить прямо с телефона или распечатать. Оба варианта имеют одинаковую юридическую силу.

Представление через ЦПАУ

Граждане, которые не пользуются смартфоном или чей тип отсрочки еще не поддерживается в "Резерве+", могут подать заявление в ЦПАУ. Администратор внесет данные в электронную систему через портал "Дія" и передаст заявление в соответствующий ТЦК.

В то же время в ЦПАУ только принимают заявления — окончательное решение по отсрочке принимает ТЦК, а результат заявитель получит на электронную почту или непосредственно в ЦПАУ.

Комментарий Минобороны

Министерство обороны добавляет, что:

отсрочки, основания для которых можно подтвердить в государственных реестрах или которые не могут измениться со временем, – продлеваются автоматически;

электронный военно-учетный документ с QR-кодом становится основным подтверждением отсрочки;

бумажная справка об отсрочке с мокрой печатью не требуется;

ТЦК не принимают документы напрямую.

Готовы ЦПАУ

В то же время руководитель управления системного развития предоставления админуслуг Марина Бобраницкая отметила, что граждане могут массово обращаться в центры уже в первые выходные после запуска услуги.

"Мы, конечно, ожидаем, что граждане пойдут в центры предоставления админуслуг уже в субботу. Мы ожидаем, что вместе с разгрузкой ТЦК могут загрузиться ЦПАУ, но мы ожидаем такую "популярность", возможно, в первые дни. И вместе с тем призываем всех украинцев и военнообязанных осуществлять онлайн-формат оформление пишет "Интерфакс-Украина".

Она отметила, что услугу по оформлению отсрочки можно получить только лично, ведь заявитель должен быть идентифицирован в центре или через онлайн-приложение.

В Минцифре отмечают, что сейчас активно работают для того, чтобы максимально быстро научиться алгоритму приема заявителя, выдаче результата и формированию, соответственно, пакета в электронной форме.

Также перед посещением центра украинцам советуют проверить, работает ли конкретный ЦПАУ в субботу, ведь графики могут отличаться в зависимости от общества.

"Поэтому мы готовы. Предоставлены все алгоритмы. Министерство цифровой трансформации оказывает методологическую поддержку на протяжении всей недели всем территориальным общинам", - добавила Бобраницкая.

Напомним, Кабмин принял решение о цифровизации процесса предоставления отсрочок неделю назад.