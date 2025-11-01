- Категорія
З 1 листопада українці можуть оформлювати відстрочку онлайн і в ЦНАПах
З 1 листопада в Україні офіційно запрацювали нові правила оформлення відстрочки від мобілізації. Відтепер подати заяву можна онлайн — через застосунок "Резерв+", або у ЦНАПі.
Про це інформує Delo.ua з посиланням на Мінцифри.
Для окремих категорій громадян відстрочка тепер продовжується автоматично, якщо всі необхідні дані вже наявні в державних реєстрах.
Це стосується людей з інвалідністю, багатодітних батьків, студентів, науковців та інших осіб, визначених постановою уряду №560. Повторно звертатися до ТЦК більше не потрібно.
У застосунку "Резерв+" уже доступно дев’ять типів відстрочок. Користувачі отримують цифровий документ із QR-кодом, який можна пред’явити просто з телефона або роздрукувати. Обидва варіанти мають однакову юридичну силу.
Подання через ЦНАП
Громадяни, які не користуються смартфоном або чий тип відстрочки ще не підтримується в "Резерв+", можуть подати заяву у ЦНАПі. Адміністратор внесе дані до електронної системи через портал "Дія"та передасть заяву до відповідного ТЦК.
Водночас у ЦНАПі лише приймають заяви — остаточне рішення щодо відстрочки ухвалює ТЦК, а результат заявник отримає на електронну пошту або безпосередньо у ЦНАПі.
Коментар Міноборони
Міністерство оборони додає, що:
- відстрочки, підстави для яких можна підтвердити в державних реєстрах або які не можуть змінитися з часом, — продовжуються автоматично;
- електронний військово-обліковий документ з QR-кодом стає основним підтвердженням відстрочки;
- паперова довідка про відстрочку з мокрою печаткою не потрібна;
- ТЦК не приймають документи напряму.
Чи готові ЦНАПИ
Водночас керівниця управління системного розвитку надання адмінпослуг Марина Бобраніцька зазначила, що громадяни можуть масово звертатися до центрів уже в перші вихідні після запуску послуги.
"Ми, звісно, очікуємо, що громадяни підуть до центрів надання адмінпослуг вже в суботу. Ми очікуємо, що разом з розвантаженням ТЦК можуть завантажитися ЦНАПи, але ми очікуємо таку "популярність", можливо, в перші дні. І разом з тим закликаємо усіх українців і військовозобов’язаних здійснювати онлайн-формат оформлення відстрочки,— сказала Бобраніцька під час брифінгу в Києві, пише "Інтерфакс-Україна".
Вона наголосила, що послугу з оформлення відстрочки можна отримати лише особисто, адже заявник має бути ідентифікований у центрі або через онлайн-застосунок.
У Мінцифри зазначають, що наразі активно працюють для того, щоб максимально швидко навчитися алгоритму прийому заявника, видачі результату і формування, відповідно, пакету в електронній формі.
Також перед відвідуванням центру українцям радять перевірити, чи працює конкретний ЦНАП у суботу, адже графіки можуть відрізнятися залежно від громади.
"Тому ми готові. Надані всі алгоритми. Міністерство цифрової трансформації надає методологічну підтримку протягом усього тижня усім територіальним громадам", — додала Бобраніцька.
Нагадаємо, Кабмін ухвалив рішення про цифровізацію процесу надання відстрочок тиждень тому.