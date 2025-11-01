З 1 листопада українці можуть оформлювати відстрочку онлайн і в ЦНАПах

З 1 листопада в Україні офіційно запрацювали нові правила оформлення відстрочки від мобілізації. Відтепер подати заяву можна онлайн — через застосунок "Резерв+", або у ЦНАПі.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Мінцифри.

Для окремих категорій громадян відстрочка тепер продовжується автоматично, якщо всі необхідні дані вже наявні в державних реєстрах.

Це стосується людей з інвалідністю, багатодітних батьків, студентів, науковців та інших осіб, визначених постановою уряду №560. Повторно звертатися до ТЦК більше не потрібно.

У застосунку "Резерв+" уже доступно дев’ять типів відстрочок. Користувачі отримують цифровий документ із QR-кодом, який можна пред’явити просто з телефона або роздрукувати. Обидва варіанти мають однакову юридичну силу.

Подання через ЦНАП

Громадяни, які не користуються смартфоном або чий тип відстрочки ще не підтримується в "Резерв+", можуть подати заяву у ЦНАПі. Адміністратор внесе дані до електронної системи через портал "Дія"та передасть заяву до відповідного ТЦК.

Водночас у ЦНАПі лише приймають заяви — остаточне рішення щодо відстрочки ухвалює ТЦК, а результат заявник отримає на електронну пошту або безпосередньо у ЦНАПі.

Коментар Міноборони

Міністерство оборони додає, що:

відстрочки, підстави для яких можна підтвердити в державних реєстрах або які не можуть змінитися з часом, — продовжуються автоматично;

електронний військово-обліковий документ з QR-кодом стає основним підтвердженням відстрочки;

паперова довідка про відстрочку з мокрою печаткою не потрібна;

ТЦК не приймають документи напряму.

Чи готові ЦНАПИ

Водночас керівниця управління системного розвитку надання адмінпослуг Марина Бобраніцька зазначила, що громадяни можуть масово звертатися до центрів уже в перші вихідні після запуску послуги.

"Ми, звісно, очікуємо, що громадяни підуть до центрів надання адмінпослуг вже в суботу. Ми очікуємо, що разом з розвантаженням ТЦК можуть завантажитися ЦНАПи, але ми очікуємо таку "популярність", можливо, в перші дні. І разом з тим закликаємо усіх українців і військовозобов’язаних здійснювати онлайн-формат оформлення відстрочки,— сказала Бобраніцька під час брифінгу в Києві, пише "Інтерфакс-Україна".

Вона наголосила, що послугу з оформлення відстрочки можна отримати лише особисто, адже заявник має бути ідентифікований у центрі або через онлайн-застосунок.

У Мінцифри зазначають, що наразі активно працюють для того, щоб максимально швидко навчитися алгоритму прийому заявника, видачі результату і формування, відповідно, пакету в електронній формі.

Також перед відвідуванням центру українцям радять перевірити, чи працює конкретний ЦНАП у суботу, адже графіки можуть відрізнятися залежно від громади.

"Тому ми готові. Надані всі алгоритми. Міністерство цифрової трансформації надає методологічну підтримку протягом усього тижня усім територіальним громадам", — додала Бобраніцька.

Нагадаємо, Кабмін ухвалив рішення про цифровізацію процесу надання відстрочок тиждень тому.