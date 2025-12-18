"Цифрова валіза" ЦНАП: як отримати адмінпослуги просто вдома та хто має право

Через обстріли та життєві обставини буває складно особисто прийти до Центру надання адміністративних послуг (ЦНАП). Особливо та маломобільним людям. У такому разі громадяни можуть замовити послугу виклику "цифрової валізи", й адміністратор приїде додому чи в лікарню.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба Мінцифри.

Що таке "цифрова валіза"?

Це пересувне робоче місце адміністратора. У компактному кейсі є все необхідне для надання послуг: ноутбук, сканер, принтер, вебкамера, зчитувач ID-карток та модем. Фактично це повноцінний міні-офіс, який дає змогу оформити заяву просто у квартирі чи лікарняній палаті.

Послуги "цифрової валізи" ті самі, що й у звичайному ЦНАПі, окрім оформлення біометричних паспортів, посвідчення водія і свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу.

Хто може скористатися послугою?

Викликати адміністратора із "цифровою валізою" можуть:

люди віком 70+ років;

особи з інвалідністю І та II груп;

учасники бойових дій та люди з інвалідністю внаслідок війни;

Герої України;

постраждалі учасники Революції гідності;

особи, які тимчасово втратили можливість пересуватися (через хворобу чи травму);

породіллі (послугу можна отримати просто в пологовому);

представники дітей з інвалідністю та онкохворих дітей (у стадії ремісії);

люди, які постраждали внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС I категорії; ветерани праці тощо.

Як замовити послугу?

Адміністратори "цифрової валізи" працюють без фіксованого графіка чи маршруту. Ви подаєте заявку, й адміністратор узгоджує з вами час візиту. Послуга замовлення "цифрової валізи" безоплатна.

Є два способи замовити виїзне обслуговування:

Спосіб 1. Зателефонуйте до найближчого ЦНАПу вашої громади чи зайдіть на його сайт та повідомте, що хочете замовити послугу виїзного адміністратора.

Спосіб 2. Онлайн через чатбот "Свої"— це зручний інструмент, який дає змогу подати заявку за кілька хвилин у Viber або Telegram:

знайдіть у чатбот "Свої" в зручному месенджері;

натисніть "Розпочати";

перейдіть у "Головне меню", далі — "Послуги";

оберіть пункт "Цифрова валіза" та натисніть "Замовити";

вкажіть своє ПІБ, адресу та контактні дані.

Після оформлення заявки працівники ЦНАПу зв’яжуться з вами для уточнення деталей.

"Цифрові валізи — це інструмент безбар’єрності, який наближає державу до людей. Робимо все, щоб кожен міг скористатися державними послугами там, де йому зручно", — зазначили у Мінцифрі.

Нагадаємо, у жовтні Кабмін ухвалив нову постанову, яка впроваджує чіткий перелік обов’язкових адміністративних послуг у Центрах надання адміністративних послуг. Оновлений перелік включає 373 послуги у 18 категоріях: від реєстрації бізнесу й нерухомості до ветеранських сервісів та соціального захисту.