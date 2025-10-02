Запланована подія 2

Новини
Дата публікації
Читать на русском

Українці зможуть оформлювати податкові та пенсійні послуги в ЦНАПах: деталі

ЦНАП Хустської ТГ
Кабмін впроваджує чіткий перелік обов’язкових адміністративних послуг в ЦНАПах. Фото: ЦНАП Хустської ТГ

Кабмін ухвалив нову постанову, яка впроваджує чіткий перелік обов’язкових адміністративних послуг у Центрах надання адміністративних послуг (ЦНАП). Це рішення значно покращує взаємодію громадян з державою, забезпечуючи українцям більше послуг, а адміністраторам — чітку інструкцію, їхньої роботи.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу Мінцифри.

Раніше перелік обов’язкових послуг містив понад 400 послуг без належної систематизації та визначався розпорядженням. Тепер, завдяки співпраці з ОВА, ЦНАПами та експертами, перелік набув більшого юридичного статусу у вигляді постанови, що гарантує доступ громадян до послуг "на рівних умовах".

Оновлений перелік включає 373 послуги у 18 категоріях: від реєстрації бізнесу й нерухомості до ветеранських сервісів та соціального захисту. Обов’язковими стали, зокрема, послуги податкової та пенсійної сфер, як-от оформлення картки платника податків (РНОКПП). Мінцифра відповідатиме за впровадження й контроль якості цих послуг.

Визначено обовʼязкові послуги для ЦНАПів з урахуванням особливостей їхнього розташування та оснащення:

  • 360 послуг — для ЦНАПів у відносно безпечній місцевості, плюс 13 для центрів зі спецобладнанням
  • 245 послуг — для ЦНАПів у прифронтових регіонах (за наявності персоналу);
  • 118 послуг — для територіальних підрозділів і віддалених робочих місць.

Для всіх послуг розроблено цифрові інформаційні картки, щоб адміністратори працювали за чіткими інструкціями й надавати послуги якісніше. Незабаром вся інформація з'явиться на гіді з держпослуг, де кожен зможе перевірити, чи все працює так, як потрібно.

Документ також зобов’язує органи влади та координаторів ЦНАПів оновлювати інформаційні картки, навчати адміністраторів, забезпечувати обладнання й налагоджувати ефективну взаємодію між установами.

Нагадаємо, "Дія" запускає push-сповіщення про статус будівельних документів у ЦНАП

Автор:
Тетяна Ковальчук