Украинцы смогут оформлять налоговые и пенсионные услуги в ЦПАУ: детали

ЦНАП Хустской ТГ
Кабмин принял новое постановление, вводящее четкий перечень обязательных административных услуг в Центрах предоставления административных услуг (ЦПАУ). Это решение значительно улучшает взаимодействие граждан с государством, обеспечивая украинцам больше услуг, а администраторам четкую инструкцию относительно их работы.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на прессслужбу Минцифры.

Ранее список обязательных услуг содержал более 400 услуг без надлежащей систематизации и определялся распоряжением. Теперь, благодаря сотрудничеству с ОВА, ЦПАУ и экспертами, перечень приобрел больший юридический статус в виде постановления, гарантирующего доступ граждан к услугам "на равных условиях".

Обновленный список включает 373 услуги в 18 категориях: от регистрации бизнеса и недвижимости до ветеранских сервисов и социальной защиты. Обязательными стали, в частности, услуги налоговой и пенсионной сфер, таких как оформление карты налогоплательщика (РНОКПП). Минцифра будет отвечать за внедрение и контроль качества этих услуг.

Определены обязательные услуги для ЦПАУ с учетом особенностей их расположения и оснащения:

  • 360 услуг - для ЦПАУ в относительно безопасной местности, плюс 13 для центров со спецоборудованием;
  • 245 услуг - для ЦПАУ в прифронтовых регионах (при наличии персонала);
  • 118 услуг – для территориальных подразделений и удаленных рабочих мест.

Для всех услуг разработаны цифровые информационные карты, чтобы администраторы работали по четким инструкциям и предоставлять услуги более качественно. Вскоре вся информация появится на гиде из госуслуг, где каждый сможет проверить, работает ли все так, как нужно.

Документ также обязывает органы власти и координаторов ЦПАУ обновлять информационные карты, обучать администраторов, обеспечивать оборудование и налаживать эффективное взаимодействие между учреждениями.

Напомним, "Действие" запускает push-уведомление о статусе строительных документов в ЦПАУ.

Автор:
Татьяна Ковальчук