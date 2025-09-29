"Дія" запускает push-уведомление о статусе строительных документов в ЦПАУ

Результаты рассмотрения документов на строительство теперь можно получать оперативно через приложение "Дія". Новая функция позволяет пользователям отслеживать весь процесс – от подачи заявления до окончательного решения – без необходимости звонить по телефону или посещать ЦПАУ.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение Министерства развития общин и территорий Украины.

Предприниматели и граждане будут получать уведомления о:

регистрацию и поступление документов в систему;

результат рассмотрения – успешное оформление, отказ или возврат без рассмотрения с объяснением;

внесение изменений или отмена разрешительных документов;

готовность объекта к эксплуатации;

технические ошибки при проработке документов.

Push-уведомления охватывают ключевые строительные услуги:

объекты, строящиеся из строительных паспортов и объектов класса последствий СС1;

уведомление о начале подготовительных или строительных работ;

декларации о готовности объектов к эксплуатации;

строительные паспорта;

градостроительные условия и ограничения (МУО).

Информация поступает сразу после внесения изменений в Реестр строительной деятельности. В случае автоматической регистрации пользователь может загрузить выписку с QR-кодом по ссылке в уведомлении.

По состоянию на сегодняшний день в "Дії" доступны 13 строительных услуг онлайн. С начала работы Единой государственной электронной системы в сфере строительства (ЕГЭСБ) через "Дію" было предоставлено более 236 тысяч услуг, а через ЦПАУ - еще более 410 тысяч.

Запуск push-уведомлений является следующим шагом в цифровизации строительной отрасли, повышая эффективность обработки документов, прозрачность процедур и удобство для бизнеса и граждан.

Отметим, о том, что строительные документы в ЦПАУ будут рассматриваться автоматически, стало известно еще в феврале. Решение будет принимать электронная система без участия людей в течение 10–15 минут вместо нескольких дней.