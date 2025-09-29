Запланована подія 2

Новини
Дата публікації
"Дія" запускає push-сповіщення про статус будівельних документів у ЦНАП

будівництво
Користувач може завантажити витяг із QR-кодом / Depositphotos

Результати розгляду документів на будівництво відтепер можна отримувати оперативно через застосунок "Дія". Нова функція дозволяє користувачам відслідковувати весь процес — від подання заяви до остаточного рішення — без необхідності телефонувати або відвідувати ЦНАП.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення Міністерства розвитку громад та територій України.

Підприємці та громадяни отримуватимуть повідомлення про:

  • реєстрацію та надходження документів у систему;
  • результат розгляду — успішне оформлення, відмову або повернення без розгляду з поясненням;
  • внесення змін або скасування дозвільних документів;
  • готовність об’єкта до експлуатації;
  • технічні помилки при опрацюванні документів.

Push-сповіщення охоплюють ключові будівельні послуги:

  • об’єкти, що будуються на підставі будівельних паспортів та об’єктів класу наслідків СС1;
  • повідомлення про початок підготовчих або будівельних робіт;
  • декларації про готовність об’єктів до експлуатації;
  • будівельні паспорти;
  • містобудівні умови та обмеження (МУО).

Інформація надходить одразу після внесення змін у Реєстр будівельної діяльності. У разі автоматичної реєстрації користувач може завантажити витяг із QR-кодом за посиланням у сповіщенні.

Станом на сьогодні в "Дії" доступні 13 будівельних послуг онлайн. Від початку роботи Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва (ЄДЕССБ) через "Дію" було надано понад 236 тисяч послуг, а через ЦНАПи — ще понад 410 тисяч.

Запуск push-сповіщень є наступним кроком у цифровізації будівельної галузі, підвищуючи ефективність обробки документів, прозорість процедур та зручність для бізнесу і громадян.

Зазначимо, про те, що будівельні документи в ЦНАПах розглядатимуть автоматично, стало відомо ще у лютому. Рішення ухвалюватиме електронна система без участі людей упродовж 10–15 хвилин замість кількох днів.

Автор:
Тетяна Гойденко