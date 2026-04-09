Чиновника "Укрзализныци" задержали на взятке $100 тыс.

Замдиректора департамента экологической безопасности АО "Укрзализныця" разоблачили на получении неправомерной выгоды в размере 100 тыс. долларов США.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение генерального прокурора Руслана Кравченко.

По данным следствия, чиновник требовал деньги от представителя предприятия по добыче гранитной продукции в Хмельницкой области за содействие в демонтаже и списании железнодорожного пути, который препятствовал расширению производства.

Следствие установило, что фигурант предлагал реализовать сложную административную процедуру - от инициирования "сезонного объезда" до признания пути нерентабельным, его демонтажа, списания и исключения из реестров. Отдельно говорилось о возможной передаче земельного участка под инфраструктурой в пользование общине для нужд карьера.

Чиновник уверял, что сможет организовать весь процесс в течение 3-6 месяцев, ссылаясь на опыт работы в системе железной дороги и необходимость согласований с руководством "Укрзализныци", Министерством инфраструктуры и профильными подразделениями.

По версии правоохранителей, он настаивал на передаче средств вперед. Его задержали при получении 100 тыс. долларов. Во время личного обыска изъяты наличные и собственноручно написанные расписки.

Также проведены обыски по месту жительства, работы и в автомобиле подозреваемого.

Чиновнику сообщено о подозрении по ч. 4 ст. 368 Уголовного кодекса Украины – получение неправомерной выгоды в особо крупном размере. Санкция статьи предусматривает лишение свободы от 8 до 12 лет с конфискацией имущества. В суд подано ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

"Укрзализныця" отреагировала на задержание чиновника

В "Укрзализныце" отреагировали на это и заявили о полном содействии правоохранительным органам после задержания одного из должностных лиц по подозрению в получении неправомерной выгоды в размере 100 тыс. долларов США.

В компании отметили, что уже передали следователям все запрашиваемые материалы и находятся в постоянном контакте со следователями ДБР и Национальной полиции. Служба корпоративной безопасности "Укрзализныци" сотрудничает с правоохранителями по установлению всех обстоятельств дела и возможных дополнительных фигурантов.

Также в компании сообщили о запуске внутренней служебной проверки по изложенным фактам. Чиновник, фигурирующий в деле, отстранен от исполнения обязанностей. В случае установления причастности других сотрудников они также будут немедленно отстранены, а материалы переданы правоохранительным органам.

В "Укрзализныце" отметили, что в случае наличия признаков злоупотреблений или участия других лиц компания будет действовать максимально оперативно и открыто.

В компании подчеркнули, что подобные предложения часто исходят от лиц, не имеющих никаких полномочий, и призывали не соглашаться на них, гарантируя проверку каждого сигнала и оперативное реагирование.

