Посадовця "Укрзалізниці" затримали на хабарі $100 тис.

ДБР викрило схему хабарництва в Укрзалізниці за демонтаж колії
Заступника директора департаменту екологічної безпеки АТ "Укрзалізниця" викрили на одержанні неправомірної вигоди у розмірі 100 тис. доларів США.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення генерального прокурора Руслана Кравченка.

За даними слідства, посадовець вимагав гроші від представника підприємства з видобутку гранітної продукції на Хмельниччині за сприяння у демонтажі та списанні залізничної колії, яка перешкоджала розширенню виробництва.

Слідство встановило, що фігурант пропонував реалізувати складну адміністративну процедуру — від ініціювання "сезонного об’їзду" до визнання колії нерентабельною, її демонтажу, списання та виключення з реєстрів. Окремо йшлося про можливу передачу земельної ділянки під інфраструктурою у користування громаді для потреб кар’єру.

Посадовець запевняв, що зможе організувати весь процес упродовж 3–6 місяців, посилаючись на попередній досвід роботи в системі залізниці та необхідність погоджень із керівництвом "Укрзалізниці", Міністерством інфраструктури та профільними підрозділами.

За версією правоохоронців, він наполягав на передачі коштів наперед. Його затримали під час отримання 100 тис. доларів. Під час особистого обшуку вилучено готівку та власноруч написану розписку.

Також проведено обшуки за місцем проживання, роботи та в автомобілі підозрюваного.

Посадовцю повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 368 Кримінального кодексу України — одержання неправомірної вигоди в особливо великому розмірі. Санкція статті передбачає позбавлення волі від 8 до 12 років із конфіскацією майна. До суду подано клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

"Укрзалізниця" відреагувала на затримання посадовця

В "Укрзалізниці" відреагували на це і заявили про повне сприяння правоохоронним органам після затримання одного з посадовців за підозрою в отриманні неправомірної вигоди у розмірі 100 тис. доларів США.

У компанії зазначили, що вже передали слідчим усі запитувані матеріали та перебувають у постійному контакті зі слідчими ДБР та Національної поліції. Служба корпоративної безпеки "Укрзалізниці" співпрацює з правоохоронцями для встановлення всіх обставин справи та можливих додаткових фігурантів.

Також у компанії повідомили про запуск внутрішньої службової перевірки щодо викладених фактів. Посадовця, який фігурує у справі, відсторонено від виконання обов’язків. У разі встановлення причетності інших співробітників їх також буде негайно відсторонено, а матеріали передано правоохоронним органам.

В "Укрзалізниці" наголосили, що у випадку наявності ознак зловживань або участі інших осіб компанія діятиме максимально оперативно та відкрито.

У компанії підкреслили, що подібні пропозиції часто походять від осіб, які не мають жодних повноважень, і закликали не погоджуватися на них, гарантуючи перевірку кожного сигналу та оперативне реагування.

Delo.ua раніше писало про те, що експодатківцям та адвокату дали тюремні строки за хабар від підприємця. Обвинувачених було викрито у вимаганні та отриманні $36 тис. від підприємця як неправомірної вигоди за повернення вилучених під час обшуку коштів, а саме 974 тис. грн, $109 тис. та товарно-матеріальних цінностей.

Автор:
Тетяна Гойденко