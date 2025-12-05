Coca-Cola, PepsiCo и Mars: Сан-Франциско подал в суд на гигантов из-за высокообработанных продуктов

Американский мегаполис Сан-Франциско подал в суд на ряд крупнейших мировых пищевых компаний, обвиняя их в вызове кризиса в области здравоохранения из-за продажи высокообработанных полуфабрикатов. Среди гигантов, против которых выдвинуты иски, фигурируют Coca-Cola, PepsiCo, Kraft Heinz, Mondelēz, WK Kellogg и Mars.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает издание Bild.

В своем иске окружной прокурор Сан-Франциско Дэвид Чиу ссылается на исследования и предупреждения Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), опубликованные в медицинском журнале The Lancet.

Утверждается, что ультраобработанные пищевые продукты (УПХ), производимые компаниями-ответчиками, содержат большое количество сахара, соли, жиров, промышленных крахмалов, а также добавок, включая эмульгаторы, красители и ароматизаторы.

Существуют научные данные, свидетельствующие о том, что потребление таких продуктов повышает риск развития рака, сердечно-сосудистых заболеваний и диабета .

Город требует от компаний репараций за причиненный ущерб. Среди ключевых требований - запрет "обманчивого" маркетинга этих вредных пищевых продуктов и финансовая компенсация за ущерб, причиненный населению и системе здравоохранения Сан-Франциско.

Торговая ассоциация потребительских брендов, представляющая интересы компаний, решительно отвергла критику. Ассоциация заявила, что общепринятого научного определения ультраобработанных продуктов не существует.

Представители ассоциации утверждают, что некорректно называть продукты вредными только на основании того, что они обработаны, и считают такие заявления вводящими потребителей в заблуждение.

