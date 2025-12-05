Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

42,18

--0,02

EUR

49,23

+0,00

Наличный курс:

USD

42,25

42,17

EUR

49,40

49,20

20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лидеры

AI Лидеры
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Coca-Cola, PepsiCo и Mars: Сан-Франциско подал в суд на гигантов из-за высокообработанных продуктов

Coca-Cola
Город требует финансовой компенсации от Coca-Cola, PepsiCo, Mondelēz и других. / Depositphotos

Американский мегаполис Сан-Франциско подал в суд на ряд крупнейших мировых пищевых компаний, обвиняя их в вызове кризиса в области здравоохранения из-за продажи высокообработанных полуфабрикатов. Среди гигантов, против которых выдвинуты иски, фигурируют Coca-Cola, PepsiCo, Kraft Heinz, Mondelēz, WK Kellogg и Mars.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает издание Bild.

В своем иске окружной прокурор Сан-Франциско Дэвид Чиу ссылается на исследования и предупреждения Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), опубликованные в медицинском журнале The Lancet.

Утверждается, что ультраобработанные пищевые продукты (УПХ), производимые компаниями-ответчиками, содержат большое количество сахара, соли, жиров, промышленных крахмалов, а также добавок, включая эмульгаторы, красители и ароматизаторы.

Существуют научные данные, свидетельствующие о том, что потребление таких продуктов повышает риск развития рака, сердечно-сосудистых заболеваний и диабета .

Город требует от компаний репараций за причиненный ущерб. Среди ключевых требований - запрет "обманчивого" маркетинга этих вредных пищевых продуктов и финансовая компенсация за ущерб, причиненный населению и системе здравоохранения Сан-Франциско.

Торговая ассоциация потребительских брендов, представляющая интересы компаний, решительно отвергла критику. Ассоциация заявила, что общепринятого научного определения ультраобработанных продуктов не существует.

Представители ассоциации утверждают, что некорректно называть продукты вредными только на основании того, что они обработаны, и считают такие заявления вводящими потребителей в заблуждение.

Напомним, обе украинские компании Coca-Cola обновили руководство летом 2025 года. Душан Митрев возглавил "Кока-Кола Бевериджиз Украина Лимитед", а Татьяна Ставицкая стала исполняющим обязанности директора "Кока-Кола-Украина Лимитед".

Автор:
Татьяна Бессараб