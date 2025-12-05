Запланована подія 2

Coca-Cola, PepsiCo та Mars: Сан-Франциско подало до суду на гігантів через високооброблені продукти

Coca-Cola
Місто вимагає фінансової компенсації від Coca-Cola, PepsiCo, Mondelēz та інших. / Depositphotos

Американський мегаполіс Сан-Франциско подав до суду на низку найбільших світових харчових компаній, звинувачуючи їх у спричиненні кризи в галузі охорони здоров'я через продаж високооброблених напівфабрикатів. Серед гігантів, проти яких висунуто позови, фігурують Coca-Cola, PepsiCo, Kraft Heinz, Mondelēz, WK Kellogg та Mars.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє видання Bild.

У своєму позові окружний прокурор Сан-Франциско Девід Чіу посилається на дослідження та попередження Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ), опубліковані в медичному журналі "The Lancet".

Стверджується, що ультраоброблені харчові продукти (УПХ), які виробляються компаніями-відповідачами, містять велику кількість цукру, солі, жирів, промислових крохмалів, а також добавок, зокрема емульгатори, барвники та ароматизатори.

Існують наукові дані, які свідчать про те, що споживання таких продуктів підвищує ризик розвитку раку, серцево-судинних захворювань та діабету.

Місто вимагає від компаній репарацій за завдану шкоду. Серед ключових вимог — заборона "оманливого" маркетингу цих шкідливих харчових продуктів та фінансова компенсація за шкоду, завдану населенню та системі охорони здоров'я Сан-Франциско.

Торгова асоціація споживчих брендів, що представляє інтереси компаній, рішуче відхилила критику. Асоціація заявила, що загальноприйнятого наукового визначення ультраоброблених продуктів не існує.

Представники асоціації стверджують, що некоректно називати продукти шкідливими лише на підставі того, що вони є обробленими, і вважають такі заяви такими, що вводять споживачів в оману.

Нагадаємо, обидві українські компанії Coca-Cola оновили керівництво влітку 2025 року. Душан Мітрев очолив "Кока-Кола Беверіджиз Україна Лімітед", а Тетяна Ставицька стала виконувачкою обов’язків директора "Кока-Кола-Україна Лімітед".

Автор:
Тетяна Бесараб