Делегация США осмотрела поврежденные объекты "Укрэнерго" и оценила эффективность оказанной помощи
Делегация Комиссии по безопасности и сотрудничеству в Европе правительства США во главе со старшим политическим советником Шеннон Симрелл посетила объекты НЭК "Укрэнерго". Целью визита стала оценка повреждений энергосистемы и проверка работы оборудования, предоставленного международными донорами.
Как пишет Delo.ua, об этом сообщила пресс-служба компании.
Объемы помощи
Общая сумма поддержки от США для "Укрэнерго" с начала полномасштабной войны составляет 133 миллиона долларов. Эти средства направлены на:
- снабжение высоковольтных трансформаторов, выключателей и разъединителей;
- закупку ИТ-оборудования и специального транспорта;
- оплату логистических услуг;
- строительство защитных антидроновых сооружений на подстанциях.
Дополнительно США внесли 71 миллион долларов в Фонд поддержки энергетики Украины, став одним из крупнейших его доноров.
Стратегические планы
Во время встречи председатель Правления НЭК "Укрэнерго" Виталий Зайченко отметил важность перехода к созданию системных резервов оборудования.
"Поскольку уровень угроз из-за российской агрессии не становится меньше – сейчас активно обсуждается тема формирования аварийного запаса высоковольтного оборудования в рамках всей объединенной энергосистемы континентальной Европы, с возможностью оперативной поставки туда, где в конкретный момент будет наибольшая потребность", – отметил Виталий Зайченко.
Он также подчеркнул роль партнеров в физической защите объектов: "Не менее важно и обустройство защитных антидроновых сооружений, в строительство которых США тоже внесли весомый вклад".
Программа сотрудничества SPARC
В рамках новой инициативы Securing Power, Advancing Resilience & Connectivity Activity (SPARC) уже запущены процессы производства и отгрузки критически важного оборудования. Это позволит оперативно заменять поврежденные узлы системы передачи электроэнергии и повысить устойчивость сети к предстоящим вызовам.
Ранее сообщалось, что потребность Украины в дополнительных электрических и тепловых мощностях сейчас превышает 1 800 МВт, которые были потеряны из-за разрушения объекта критической инфраструктуры.