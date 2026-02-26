Запланована подія 2

Потребность Украины в дополнительных энергомощностях превышает 1 800 МВт

С начала полномасштабного вторжения станция подверглась 13 ракетным и дроновым атакам. / Министерство развития общин и территорий Украины

Потребность Украины в дополнительных электрических и тепловых мощностях превышает 1 800 МВт, которые были потеряны из-за разрушения объекта критической инфраструктуры. До обстрела станция обеспечивала теплом и горячей водой более 500 тысяч жителей столицы — более 1 100 жилых домов, а также школы, детские сады и медицинские учреждения.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщения министра развития общин и территорий Алексея Кулебы.

Он отметил, что с начала полномасштабного вторжения станция подверглась 13 ракетным и дроновым атакам, из них девять — только во время текущего отопительного сезона. Несмотря на крупные разрушения, более 700 работников ТЭЦ поэтапно восстанавливают поврежденное оборудование.

Во время визита украинская сторона продемонстрировала европейским партнерам последствия ударов по гражданской энергетической инфраструктуре и отметила, что такие объекты не военные цели, а обеспечивают базовые потребности населения.

Разрушение собственными глазами увидел 31 парламентарий — представители профильных комитетов по вопросам обороны и международных отношений из Германии, Франции, Италии, Дании, Швеции, Польши, Испании, Литвы, Эстонии, Австрии, Чехии, Финляндии, Венгрии и Словакии.

В ходе встречи украинская сторона обратилась к партнерам с просьбой о дальнейшей поддержке энергосектора. В частности, был представлен план подготовки к следующему отопительному сезону, предусматривающий развитие распределенной генерации, создание модульных мощностей и обеспечение резервного питания.

По словам Кулебы, устойчивость энергосистемы напрямую связана с безопасностью миллионов граждан, а международная помощь остается критически важной для возобновления и прохождения следующей зимы.

Добавим, ранее начальник департамента стратегического планирования и аналитики НЭК "Укрэнерго" Александр Мартынюк заявлял, что энергосистеме сегодня не хватает не менее 1,4 ГВт нового маневрового поколения.

Автор:
Татьяна Гойденко