Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,24

--0,02

EUR

50,96

-0,00

Готівковий курс:

USD

43,23

43,15

EUR

51,31

51,15

Чотири роки великої війни

Чотири роки
великої війни
Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс 2026

ТопФінанс-2026
20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації 2025

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лідери AI Лідери
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Потреба України в додаткових енергопотужностях перевищує 1 800 МВт

З початку повномасштабного вторгнення станція зазнала 13 ракетних і дронових атак
З початку повномасштабного вторгнення станція зазнала 13 ракетних і дронових атак / Міністерство розвитку громад та територій України

Потреба України в додаткових електричних і теплових потужностях наразі перевищує 1 800 МВт, які були втрачені через руйнування об’єкта критичної інфраструктури. До обстрілу станція забезпечував теплом і гарячою водою понад 500 тисяч мешканців столиці — більш як 1 100 житлових будинків, а також школи, дитячі садки й медичні заклади.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення міністра розвитку громад та територій Олексія Кулеби.

Він зазначив, що з початку повномасштабного вторгнення станція зазнала 13 ракетних і дронових атак, із них дев’ять — лише під час поточного опалювального сезону. Попри значні руйнування, понад 700 працівників ТЕЦ поетапно відновлюють пошкоджене обладнання.

Під час візиту українська сторона продемонструвала європейським партнерам наслідки ударів по цивільній енергетичній інфраструктурі та наголосила, що такі об’єкти не є військовими цілями, а забезпечують базові потреби населення.

Руйнування на власні очі побачив 31 парламентар — представники профільних комітетів з питань оборони та міжнародних відносин із Німеччини, Франції, Італії, Данії, Швеції, Польщі, Іспанії, Литви, Естонії, Австрії, Чехії, Фінляндії, Угорщини та Словаччини.

Під час зустрічі українська сторона звернулася до партнерів із проханням про подальшу підтримку енергосектору. Зокрема, було презентовано план підготовки до наступного опалювального сезону, який передбачає розвиток розподіленої генерації, створення модульних потужностей і забезпечення резервного живлення.

За словами Кулеби, стійкість енергосистеми напряму пов’язана з безпекою мільйонів громадян, а міжнародна допомога залишається критично важливою для відновлення та проходження наступної зими.

Додамо, раніше  начальник департаменту стратегічного планування та аналітики НЕК “Укренерго” Олександр Мартинюк заявляв, що енергосистемі сьогодні бракує щонайменше 1,4 ГВт нової маневрової генерації. 

Автор:
Тетяна Гойденко