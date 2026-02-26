Потреба України в додаткових енергопотужностях перевищує 1 800 МВт

Потреба України в додаткових електричних і теплових потужностях наразі перевищує 1 800 МВт, які були втрачені через руйнування об’єкта критичної інфраструктури. До обстрілу станція забезпечував теплом і гарячою водою понад 500 тисяч мешканців столиці — більш як 1 100 житлових будинків, а також школи, дитячі садки й медичні заклади.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення міністра розвитку громад та територій Олексія Кулеби.

Він зазначив, що з початку повномасштабного вторгнення станція зазнала 13 ракетних і дронових атак, із них дев’ять — лише під час поточного опалювального сезону. Попри значні руйнування, понад 700 працівників ТЕЦ поетапно відновлюють пошкоджене обладнання.

Під час візиту українська сторона продемонструвала європейським партнерам наслідки ударів по цивільній енергетичній інфраструктурі та наголосила, що такі об’єкти не є військовими цілями, а забезпечують базові потреби населення.

Руйнування на власні очі побачив 31 парламентар — представники профільних комітетів з питань оборони та міжнародних відносин із Німеччини, Франції, Італії, Данії, Швеції, Польщі, Іспанії, Литви, Естонії, Австрії, Чехії, Фінляндії, Угорщини та Словаччини.

Під час зустрічі українська сторона звернулася до партнерів із проханням про подальшу підтримку енергосектору. Зокрема, було презентовано план підготовки до наступного опалювального сезону, який передбачає розвиток розподіленої генерації, створення модульних потужностей і забезпечення резервного живлення.

За словами Кулеби, стійкість енергосистеми напряму пов’язана з безпекою мільйонів громадян, а міжнародна допомога залишається критично важливою для відновлення та проходження наступної зими.

Додамо, раніше начальник департаменту стратегічного планування та аналітики НЕК “Укренерго” Олександр Мартинюк заявляв, що енергосистемі сьогодні бракує щонайменше 1,4 ГВт нової маневрової генерації.