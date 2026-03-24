Делегація США оглянула пошкоджені об’єкти "Укренерго" та оцінила ефективність наданої допомоги

Делегація Комісії з питань безпеки і співробітництва в Європі уряду США на чолі зі старшим політичним радником Шеннон Сімрелл відвідала об’єкти НЕК "Укренерго". Метою візиту стала оцінка пошкоджень енергосистеми та перевірка роботи обладнання, наданого міжнародними донорами.

Як пише Delo.ua, про це повідомила пресслужба компанії.

Обсяги допомоги

Загальна сума підтримки від США для "Укренерго" з початку повномасштабної війни становить 133 мільйони доларів. Ці кошти спрямовані на:

постачання високовольтних трансформаторів, вимикачів та роз’єднувачів;

закупівлю ІТ-устаткування та спеціального транспорту;

оплату логістичних послуг;

будівництво захисних антидронових споруд на підстанціях.

Додатково США внесли 71 мільйон доларів до Фонду підтримки енергетики України, ставши одним із найбільших його донорів.

Стратегічні плани

Під час зустрічі голова Правління НЕК "Укренерго" Віталій Зайченко наголосив на важливості переходу до створення системних резервів обладнання.

"Оскільки рівень загроз через російську агресію не стає меншим – зараз активно обговорюється тема формування аварійного запасу високовольтного обладнання у межах всієї об’єднаної енергосистеми континентальної Європи, з можливістю оперативного постачання туди, де у конкретний момент буде найбільша потреба", – зазначив Віталій Зайченко.

Він також підкреслив роль партнерів у фізичному захисті об'єктів: " Не менш важливим є й облаштування захисних антидронових споруд, у будівництво яких США теж зробили вагомий внесок".

Програма співпраці SPARC

У межах нової ініціативи Securing Power, Advancing Resilience & Connectivity Activity (SPARC) вже запущені процеси виробництва та відвантаження критично важливого обладнання. Це дозволить оперативно замінювати пошкоджені вузли системи передачі електроенергії та підвищити стійкість мережі до майбутніх викликів.

Раніше повідомлялося, що потреба України в додаткових електричних і теплових потужностях наразі перевищує 1 800 МВт, які були втрачені через руйнування об’єкта критичної інфраструктури.