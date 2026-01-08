Деньги на инклюзивность: почти 320 млн грн компенсации получил бизнес за обустройство рабочих мест

С августа 2023 г. в Украине активно работает программа компенсаций за обустройство инклюзивных рабочих мест. За это время государство выплатило работодателям уже 317 миллионов гривен.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Государственная служба занятости.

Государственную поддержку получили 3,8 тысяч работодателей, что позволило создать комфортные условия для 4 335 работников, среди которых 397 человек имеют I группу инвалидности.

Активнее всего программой пользуются предприниматели в Киеве, а также в Киевской, Черкасской, Ивано-Франковской, Житомирской, Одесской, Винницкой и Волынской областях.

Суммы компенсаций

Каждый работодатель, трудоустраивающий человека с инвалидностью, имеет право на компенсацию затрат на обустройство рабочего места. Размер выплат напрямую зависит от группы инвалидности работника. Максимальный размер такого возмещения в 2025 году был до 120 тыс. гривен для работников с I группой инвалидности и до 80 тыс. гривен – для II группы. В 2026 году предельные суммы возмещения были увеличены:

до 129 705 грн - за обустройство рабочего места для лица с I группой инвалидности;

до 86 470 грн - за обустройство места для лица с ІІ группой инвалидности.

Для сравнения, средняя выплата в прошлом году составила около 77 тысяч гривен, что позволяет покрыть значительную часть затрат на качественное оборудование.

Кто может получить деньги?

Программа рассчитана на широкий круг участников, чтобы максимально охватить потребности рынка труда:

работодатели, нанявшие лицо с инвалидностью I или II группы и создавшие для него соответствующие условия;

бизнесы, адаптировавшие рабочую зону для военнослужащего, вернувшегося с фронта в свою компанию;

ФЛП и лица, занимающиеся независимой профессиональной деятельностью и имеющие инвалидность I или II группы (если они организовали рабочее место для себя после 18.03.2025);

ветераны-предприниматели с инвалидностью, которые после увольнения в запас возобновили или зарегистрировали деятельность после 18.03.2025 и обустроили свое рабочее место.

На что можно потратить компенсацию?

Государство компенсирует расходы на широкий перечень вспомогательных средств, помогающих работнику быть эффективным:

тактильные материалы для полов и лестниц, перила, раздвижные двери;

гусеничные подъемники, подъемные платформы и колесные кресла с электроприводом;

специализированная офисная мебель, компьютеры с защитой глаз;

специальные телефоны и наушники для людей с нарушениями слуха.

Напомним, за последние три года стало больше вакансий, подходящих для людей с инвалидностью. В декабре 2025 года по сравнению с июлем 2022 года их количество выросло втрое .