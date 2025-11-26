Запланована подія 2

Новости
Инклюзия в действии: бизнес получил более 300 млн грн на обустройство рабочих мест для людей с инвалидностью

инвалид, рабочее место
Предприниматели активно обустраивают рабочие места для людей с инвалидностью / Shutterstock

С августа 2023 года более 3,5 тысяч работодателей воспользовались государственной программой компенсации затрат на обустройство инклюзивных рабочих мест для людей с инвалидностью. Общая сумма компенсационных выплат бизнеса на обустройство уже превысила 300 млн. гривен, при этом более 167 млн. грн. профинансировано в этом году. Средний размер выплат составляет 78 тыс. грн.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на данные Государственной службы занятости Украины.

Благодаря этой инициативе Службы занятости созданы условия для работы 4134 работников, из которых 379 человек имеют I группу инвалидности.

Самые активные регионы

Наибольшую активность в создании инклюзивных рабочих мест продемонстрировали работодатели в:

  • Киевской области (590 предприятий);
  • Черкасской области (567 предприятий);
  • Киеве (352 предприятия).

Кто может получить компенсацию?

На компенсацию могут рассчитывать все работодатели, создающие новые рабочие места для лиц с инвалидностью, а также обустраивающие рабочие места для ветеранов с инвалидностью, которые возвращаются на свое место после демобилизации. Финансирование могут получить и ФЛП или самозанятые лица с инвалидностью I и II групп, включая ветеранов, начавших деятельность после увольнения с военной службы.

Максимальные суммы компенсации в 2025 году:

  • I группа инвалидности: до 120 тыс. грн (эквивалентно 15 минимальным заработным платам);
  • II группа инвалидности: до 80 тыс. грн (эквивалентно 10 минимальным заработным платам).

Как подать заявку?

Работодатель должен подать заявление в течение 180 дней с даты трудоустройства/возвращения работника или с даты регистрации ФЛП. Заявка подается онлайн на портале "Действие" или в центре занятости. Решение принимается в течение 10 рабочих дней, а денежные средства поступают на счет работодателя в течение 5 рабочих дней после одобрения.

Какие расходы покрываются?

Компенсация чаще всего покрывает расходы по приобретению:

  • лестничных подъемников, платформ и колесных кресел с электроприводом;
  • тактильных материалов, раздвижных дверей и пристенных перил;
  • специализированной мебели и функциональных офисных кресел;
  • компьютерной техники с устройствами защиты глаз, а также средств связи для слабослышащих работников.

Напомним, в октябре в ряд принял постановление, которое упростит и стандартизирует обустройство инклюзивных рабочих мест.

Автор:
Татьяна Ковальчук