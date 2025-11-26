Інклюзія у дії: бізнес отримав понад 300 млн грн на облаштування робочих місць для людей з інвалідністю

З серпня 2023 року понад 3,5 тисячі роботодавців скористалися державною програмою компенсації витрат на облаштування інклюзивних робочих місць для людей з інвалідністю. Загальна сума компенсаційних виплат бізнесу на облаштування вже перевищила 300 млн гривень, при цьому понад 167 млн грн профінансовано цього року. Середній розмір виплат складає 78 тис. грн.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на дані Державної служби зайнятості України.

Завдяки цій ініціативі Служби зайнятості створено умови для роботи 4 134 працівників, з яких 379 осіб мають I групу інвалідності.

Найактивніші регіони

Найбільшу активність у створенні інклюзивних робочих місць продемонстрували роботодавці у:

Київській області (590 підприємств);

Черкаській області (567 підприємств);

Києві (352 підприємства).

Хто може отримати компенсацію?

На компенсацію можуть розраховувати всі роботодавці, які створюють нові робочі місця для осіб з інвалідністю, а також ті, хто облаштовує робочі місця для ветеранів з інвалідністю, які повертаються на своє місце після демобілізації. Фінансування можуть отримати й ФОП або самозайняті особи з інвалідністю I та II груп, включаючи ветеранів, що розпочали діяльність після звільнення з військової служби.

Максимальні суми компенсації у 2025 році:

I група інвалідності: до 120 тис. грн (еквівалентно 15 мінімальним заробітним платам);

II група інвалідності: до 80 тис. грн (еквівалентно 10 мінімальним заробітним платам).

Як подати заявку?

Роботодавець має подати заяву протягом 180 днів з дати працевлаштування/повернення працівника або з дати реєстрації ФОП. Заявка подається онлайн на порталі "Дія" або офлайн у центрі зайнятості. Рішення приймається протягом 10 робочих днів, а кошти надходять на рахунок роботодавця впродовж 5 робочих днів після схвалення.

Які витрати покриваються?

Компенсація найчастіше покриває витрати на придбання:

сходових підйомників, платформ та крісел колісних з електроприводом;

тактильних матеріалів, розсувних дверей та пристінних поручнів;

спеціалізованих меблів та функціональних офісних крісел;

комп’ютерної техніки з пристроями захисту очей, а також засобів зв’язку для працівників з вадами слуху.

Нагадаємо, у жовтні уряд ухвалив постанову, яка спростить і стандартизує облаштування інклюзивних робочих місць.