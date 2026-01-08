Гроші на інклюзивність: майже 320 млн грн компенсації отримав бізнес за облаштування робочих місць

З серпня 2023 року в Україні активно працює програма компенсацій за облаштування інклюзивних робочих місць. За цей час держава виплатила роботодавцям вже 317 мільйонів гривень.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Державна служба зайнятості.

Державну підтримку отримали 3,8 тисячі працедавців, що дозволило створити комфортні умови для 4 335 працівників, серед яких 397 осіб мають І групу інвалідності.

Найактивніше програмою користуються підприємці у Києві, а також у Київській, Черкаській, Івано-Франківській, Житомирській, Одеській, Вінницькій та Волинській областях.

Суми компенсацій

Кожен роботодавець, який працевлаштовує людину з інвалідністю, має право на компенсацію витрат на облаштування робочого місця.Розмір виплат безпосередньо залежить від групи інвалідності працівника. Максимальний же розмір такого відшкодування у 2025 році був до 120 тис. гривень для працівників з І групою інвалідності та до 80 тис. гривень – для ІІ групи. У 2026 році граничні суми відшкодування було збільшено:

до 129 705 грн — за облаштування робочого місця для особи з І групою інвалідності;

до 86 470 грн — за облаштування місця для особи з ІІ групою інвалідності.

Для порівняння, середня виплата минулого року становила близько 77 тисяч гривень, що дозволяє покрити значну частину витрат на якісне обладнання.

Хто може отримати кошти?

Програма розрахована на широке коло учасників, щоб максимально охопити потреби ринку праці:

роботодавці, які найняли особу з інвалідністю І або ІІ групи та створили для неї відповідні умови;

бізнеси, що адаптували робочу зону для військовослужбовця, який повернувся з фронту до своєї компанії;

ФОП та особи, які займаються незалежною професійною діяльністю і мають інвалідність І чи ІІ групи (якщо вони організували робоче місце для себе після 18.03.2025);

ветерани-підприємці з інвалідністю, які після звільнення в запас відновили або зареєстрували діяльність після 18.03.2025 та облаштували власне робоче місце.

На що можна витратити компенсацію?

Держава компенсує витрати на широкий перелік допоміжних засобів, які допомагають працівнику бути ефективним:

тактильні матеріали для підлоги та сходів, поручні, розсувні двері;

гусеничні підйомники, підіймальні платформи та крісла колісні з електроприводом;

спеціалізовані офісні меблі, комп’ютери із захистом очей;

спеціальні телефони та навушники для людей із порушеннями слуху.

Нагадаємо, за останні три роки побільшало вакансій, які підходять для людей з інвалідністю. У грудні 2025 ророку, порівняно з липнем 2022 року, їхня кількість зросла втричі.