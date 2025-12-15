Деоккупированные и прифронтовые общины получат более 1,56 млрд грн: на что пойдут деньги

Кабинет Министров Украины утвердил распределение дополнительной дотации для местных бюджетов на общую сумму 1 млрд 556,4 млн гривен.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов Украины.

Отмечается, что это финансирование направлено на поддержку деоккупированных, прифронтовых и других территорий, наиболее пострадавших от полномасштабной российской агрессии.

Решение правительства базируется на фактических финансовых поступлениях общин за январь-ноябрь 2025 года.

На что пойдут деньги:

263,1 млн грн - для областных бюджетов Донецкой и Луганской областей и 80 общин как компенсация потерь НДФЛ;

1 млрд 98,7 млн грн — для 220 общин, имеющих уменьшение поступлений от налога на недвижимость, платы за землю и единого налога;

85,5 млн грн - компенсация потерь налога на прибыль для областных бюджетов Донецкой, Кировоградской, Одесской и Сумской областей;

109,1 млн грн - для предотвращения возникновения долгов по заработной плате работникам бюджетных учреждений.

Снятие ограничений для прифронтовых территорий

Важным новшеством является снятие ограничений по направлениям использования дополнительной дотации для прифронтовых общин. Это позволяет направлять средства на приоритетные расходы в соответствии с актуальными потребностями.

"Принятое распределение позволяет выровнять финансовые диспропорции в местных бюджетах, обеспечить стабильные выплаты зарплат в бюджетной сфере и компенсировать потери доходов общин, вызванные российской агрессией", - говорится в сообщении Минфина.

Уточняется, что это решение поддерживает работу школ, больниц, социальных учреждений и органов местного самоуправления в регионах, наиболее нуждающихся в государственной помощи.

Напомним, 26 ноября правительство приняло решение об усилении поддержки животноводческой отрасли на прифронтовых территориях. Размер частичного возмещения стоимости строительства животноводческих ферм для содержания крупного рогатого скота на прифронтовых территориях увеличен с 25% до 50% стоимости.