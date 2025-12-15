Деокуповані та прифронтові громади отримають понад 1,56 млрд грн: на що підуть гроші

Кабінет Міністрів України затвердив розподіл додаткової дотації для місцевих бюджетів за IV квартал 2025 року на загальну суму 1 млрд 556,4 млн гривень.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів України.

Зазначається, що це фінансування спрямоване на підтримку деокупованих, прифронтових та інших територій, які найбільше постраждали від повномасштабної російської агресії.

Рішення уряду базується на фактичних фінансових надходженнях громад за січень–листопад 2025 року.

На що підуть гроші:

263,1 млн грн — для обласних бюджетів Донецької та Луганської областей і 80 громад як компенсація втрат ПДФО;

1 млрд 98,7 млн грн — для 220 громад, які мають зменшення надходжень від податку на нерухомість, плати за землю та єдиного податку;

85,5 млн грн — компенсація втрат податку на прибуток для обласних бюджетів Донецької, Кіровоградської, Одеської та Сумської областей;

109,1 млн грн — для запобігання виникненню боргів із заробітної плати працівникам бюджетних установ.

Зняття обмежень для прифронтових територій

Важливим нововведенням є зняття обмежень щодо напрямів використання додаткової дотації для прифронтових громад. Це дозволяє спрямовувати кошти на пріоритетні видатки відповідно до актуальних потреб.

"Прийнятий розподіл дає змогу вирівняти фінансові диспропорції в місцевих бюджетах, забезпечити стабільні виплати зарплат у бюджетній сфері та компенсувати втрати доходів громад, спричинені російською агресією", - йдеться у повідомленні Мінфіну.

Уточнюється, що це рішення підтримує роботу шкіл, лікарень, соціальних установ та органів місцевого самоврядування у регіонах, які найбільше потребують державної допомоги.

