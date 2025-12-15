Запланована подія 2

Новини
Дата публікації
Асоціація прифронтових міст та громад закликає переглянути підхід до допомоги ВПО

українці безпека повернення
Значна частина ВПО змушена орендувати житло в містах, які перебувають під постійною загрозою обстрілів / Freepik

Асоціація прифронтових міст та громад (АПМГ) звернулася до влади з ініціативою переглянути підхід до надання державної допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам (ВПО) з урахуванням різниці умов життя в тилових і прифронтових регіонах.

Як пише Delo.ua, про це заявив голова АПМГ, міський голова Харкова Ігор Терехов.

За його словами, універсальні програми підтримки потребують адаптації до реальних умов, у яких проживають люди в громадах, що регулярно зазнають обстрілів.

Станом на сьогодні в Харкові зареєстровано близько 210 тис. внутрішньо переміщених осіб. У місті визначено 54 гуртожитки як місця тимчасового проживання, де мешкають понад 6,8 тис. переселенців. Водночас значна частина ВПО змушена орендувати житло в місті, яке перебуває під постійною загрозою обстрілів.

Терехов зазначив, що чинний розмір щомісячної допомоги становить 2 тис. грн для дорослих і 3 тис. грн для дітей та осіб з інвалідністю, і він не враховує ані рівень безпеки, ані вартість проживання та додаткові ризики у прифронтових громадах.

"Допомога на проживання повинна враховувати рівні небезпеки. Неможливо ставити в один ряд людей у тиловому місті та тих, хто живе під постійними обстрілами", – наголосив він.

У зв’язку з цим Асоціація прифронтових міст та громад пропонує запровадити диференційований підхід до допомоги на проживання ВПО, а також доповнити державну політику підтримки переселенців цільовими рішеннями для прифронтових громад. Серед таких кроків – розвиток соціального житла та підтримка муніципальних програм довгострокової оренди для ВПО.

Раніше Delo.ua повідомляло, що Асоціацію прифронтових міст та громад створили 18 вересня у Харкові. Мета об’єднання – захистити інтереси територій, що щодня живуть під обстрілами, та закласти основу для їхнього економічного зростання після війни.