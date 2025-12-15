Ассоциация прифронтовых городов и общин призывает пересмотреть подход к помощи ВПЛ

Ассоциация прифронтовых городов и общин (АПГО) обратилась к власти с инициативой пересмотреть подход к оказанию государственной помощи на проживание внутренне перемещенным лицам с учетом разницы условий жизни в тыловых и прифронтовых регионах.

Как пишет Delo.ua , об этом заявил глава АПГО, городской голова Харькова Игорь Терехов.

По его словам, универсальные программы поддержки нуждаются в адаптации к реальным условиям, в которых проживают люди в общинах, регулярно испытывающих обстрелы.

По состоянию на сегодняшний день в Харькове зарегистрировано около 210 тыс. внутренне перемещенных лиц. В городе определено 54 общежития как места временного проживания, где проживают более 6,8 тыс. переселенцев. В то же время значительная часть ВПЛ вынуждена арендовать жилье в городе, которое находится под постоянной угрозой обстрелов.

Терехов отметил, что действующий размер ежемесячного пособия составляет 2 тыс. грн для взрослых и 3 тыс. грн для детей и лиц с инвалидностью, и он не учитывает ни уровень безопасности, ни стоимость проживания и дополнительные риски в прифронтовых общинах.

"Помощь на проживание должна учитывать уровни опасности. Невозможно ставить в один ряд людей в тыловом городе и живущих под постоянными обстрелами", – подчеркнул он.

В связи с этим Ассоциация прифронтовых городов и общин предлагает ввести дифференцированный подход к помощи на проживание ВПЛ, а также дополнить государственную политику поддержки переселенцев целевыми решениями для прифронтовых общин. Среди таких шагов – развитие социального жилья и поддержка муниципальных программ долгосрочной аренды для ВПЛ.

Ранее Delo.ua сообщало, что Ассоциацию прифронтовых городов и общин создали 18 сентября в Харькове. Цель объединения – защитить интересы территорий, ежедневно находящихся под обстрелами, и заложить основу для их экономического роста после войны.