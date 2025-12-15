Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

42,19

--0,08

EUR

49,47

--0,05

Наличный курс:

USD

42,39

42,28

EUR

49,85

49,65

20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лидеры

AI Лидеры
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Ассоциация прифронтовых городов и общин призывает пересмотреть подход к помощи ВПЛ

украинцы безопасность возвращения
Значительная часть ВПЛ вынуждена арендовать жилье в городах, находящихся под постоянной угрозой обстрелов. / Freepik

Ассоциация прифронтовых городов и общин (АПГО) обратилась к власти с инициативой пересмотреть подход к оказанию государственной помощи на проживание внутренне перемещенным лицам с учетом разницы условий жизни в тыловых и прифронтовых регионах.

Как пишет Delo.ua , об этом заявил глава АПГО, городской голова Харькова Игорь Терехов.

По его словам, универсальные программы поддержки нуждаются в адаптации к реальным условиям, в которых проживают люди в общинах, регулярно испытывающих обстрелы.

По состоянию на сегодняшний день в Харькове зарегистрировано около 210 тыс. внутренне перемещенных лиц. В городе определено 54 общежития как места временного проживания, где проживают более 6,8 тыс. переселенцев. В то же время значительная часть ВПЛ вынуждена арендовать жилье в городе, которое находится под постоянной угрозой обстрелов.

Терехов отметил, что действующий размер ежемесячного пособия составляет 2 тыс. грн для взрослых и 3 тыс. грн для детей и лиц с инвалидностью, и он не учитывает ни уровень безопасности, ни стоимость проживания и дополнительные риски в прифронтовых общинах.

"Помощь на проживание должна учитывать уровни опасности. Невозможно ставить в один ряд людей в тыловом городе и живущих под постоянными обстрелами",  подчеркнул он.

В связи с этим Ассоциация прифронтовых городов и общин предлагает ввести дифференцированный подход к помощи на проживание ВПЛ, а также дополнить государственную политику поддержки переселенцев целевыми решениями для прифронтовых общин. Среди таких шагов – развитие социального жилья и поддержка муниципальных программ долгосрочной аренды для ВПЛ.

Ранее Delo.ua сообщало, что Ассоциацию прифронтовых городов и общин создали 18 сентября в Харькове. Цель объединения – защитить интересы территорий, ежедневно находящихся под обстрелами, и заложить основу для их экономического роста после войны.