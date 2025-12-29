Департамент стратегии и развития НБУ возглавил бывший военный: что о нем известно

Департамент стратегии и развития Национального банка Украины с 29 декабря 2025 возглавил Игорь Лужанский, который в 2022-2025 годах служил в Вооруженных Силах Украины, а до войны был совладельцем и руководителем ряда технологических компаний.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает прессслужба НБУ.

"Опыт Лужанского как добровольца, ветерана войны, руководителя и командира сформировал экспертизу, в центре которой - достоинство человека, доверие и ответственность за общий результат", - подчеркнул глава НБУ Андрей Пышный.

Он добавил, что Лужанский сосредоточится на усилении эффективности реализации миссии и стратегических задач регулятора, развитии функций стратегического анализа, планировании и управлении проектами и процессами, а также на системном внедрении принципов инклюзии, в частности, в вопросах реинтеграции ветеранов.

Также среди ключевых задач нового директора:

развитие функций стратегического анализа, стратегического и операционного планирования,

управление портфелем стратегических проектов и инициатив, бизнес-анализа и управления процессами,

повышение качества корпоративного управления,

развитие инноваций, внедрение искусственного интеллекта, обеспечение работы по вопросам корпоративной социальной ответственности и внедрение ESG-принципов в Нацбанке.

Что известно об Игоре Лужанском

Лужанский – профессиональный эксперт в сфере технологий и инноваций с более чем 19-летним опытом.

В течение 2022-2025 годов служил в Вооруженных Силах Украины. В частности, в начале полномасштабного вторжения добровольцем присоединился к ТРО как начальник логистики батальона, был командиром взвода в 3 ОШБр и закончил путь как командир роты в Nemesis Сил беспилотных систем ВСУ.

В 2014-2022 годах был совладельцем и руководителем ряда технологических компаний (42flows.tech, Chatbots.studio, Neadevis). В 2012–2014 годах работал руководителем Департамента развития систем управления ДТЭК, в 2010–2012 годах – директором по ИТ в SABMiller.

В течение 2005-2010 годов был проектным менеджером, бизнес-аналитиком (Luxoft, British American Tobacco).

Лужанский окончил Днепропетровский национальный университет имени Олеся Гончара (2005 год, специальность "Компьютерные системы и сети"). Имеет степень доктора философии в области менеджмента технологий (с отличием), полученного во время службы в силах обороны.

Напомним, в декабре Владимир Лепушинский, ранее возглавлявший департамент монетарной политики и экономического анализа, был назначен заместителем главы НБУ .