Кадровые изменения в НБУ: директор департамента монетарной политики стал заместителем главы банка

Владимир Лепушинский, ранее возглавлявший департамент монетарной политики и экономического анализа, назначен заместителем председателя Национального банка Украины (НБУ).

Как пишет Delo.ua, об этом агентству "Интерфакс-Украина" сообщил член Совета Нацбанка Василий Горбаль.

Должность заместителя председателя стала вакантной после того, как заместитель председателя Сергей Николайчук в середине августа был назначен первым заместителем председателя НБУ после того, как Екатерина Рожкова ушла с этого поста в связи с истечением срока полномочий.

Николайчук до назначения первым заместителем председателя осуществлял руководство вертикали подчинения "Монетарной стабильности", а после назначения стал осуществлять руководство вертикалью подчинения "Финансовой стабильности", а вертикалью "Монетарной стабильности" – временно.

Правление Национального банка в соответствии с законом "О Национальном банке Украины" состоит из семи человек: председателя банка, первого заместителя и пяти заместителей председателя. Все заместители председателя по должности входят в правление НБУ.

Что известно о новом заместителе НБУ

У Владимира Лепушинского есть долгий опыт работы в Национальном банке Украины, где он начал свою карьеру экономистом в октябре 2004 года, отвечая за прогнозирование показателей денежно-кредитного рынка.

В течение 2008-2014 годов он занимал руководящие должности, работая начальником отдела, заместителем начальника и начальником управления в департаментах, связанных с монетарной и денежно-кредитной политикой.

В конце 2019 года, по результатам открытого отбора, Лепушинский был назначен директором департамента монетарной политики и экономического анализа НБУ.

До этого он работал заместителем директора этого же департамента, который ранее возглавлял Николайчук, уволившийся в сентябре 2019 из-за назначения заместителем министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства.

Напомним, 15 августа произошли изменения в руководстве Национального банка Украины. Екатерину Рожкову уволили с должности первого заместителя главы НБУ в связи с истечением срока полномочий. Ее место занял Сергей Николайчук.