Рожкову уволили с должности первого заместителя главы НБУ, ее заменил Николайчук

Сегодня, 15 августа, произошли изменения руководства Национального банка Украины. Екатерину Рожкову уволили с должности первого заместителя главы НБУ в связи с истечением срока полномочий. Ее место занял Сергей Николайчук.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на прессслужбу НБУ.

"Екатерина Рожкова прекращает исполнение полномочий первого заместителя главы Национального банка в связи с истечением срока полномочий и увольнением с должности", - говорится в сообщении финрегулятора.

Екатерина Рожкова входила в состав правления Нацбанка с января 2016 года, а указанную должность занимала с июня 2018 года. В последние 2,5 года она отвечала за работу блока "Финансовая стабильность".

Кандидатуру Николайчука для назначения подал Совету Национального банка председатель НБУ Андрей Пышный.

Что известно о Сергее Николайчуке?

Сергей Николайчук с 2004 по 2019 год работал в Национальном банке, где прошел путь от экономиста до директора Департамента монетарной политики и экономического анализа.

С сентября 2019 года по апрель 2020 года занимал должность заместителя Министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства, а с апреля 2020 года по июль 2021 года работал главой департамента макроэкономических исследований группы ICU.

С июля 2021 года занимал должность заместителя Председателя Национального банка, куратора блока "Монетарная стабильность". Теперь эта должность вакантна, идет поиск кандидата.

Он — почетный профессор практики Киевской школы экономики, а также преподаватель Киевского национального университета имени Тараса Шевченко.

Напомним, вчера сообщалось, что Совет Национального банка Украины обсудит увольнение первой замглавы НБУ Екатерины Рожковой.