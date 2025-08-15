Рожкову звільнили з посади першої заступниці голови НБУ, її замінив Ніколайчук

Сьогодні, 15 серпня, відбулися зміни у керівництві Національного банку України. Катерину Рожкову звільнили з посади першої заступниці голови НБУ у зв'язку із закінченням терміну повноважень. Її місце зайняв Сергій Ніколайчук.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу НБУ.

"Катерина Рожкова припиняє виконання повноважень першого заступника голови Національного банку в зв’язку із закінченням строку повноважень та звільненням з посади", — йдеться у повідомленні фінрегулятора.

Катерина Рожкова входила до складу правління Нацбанку із січня 2016 року, а зазначену посаду обіймала з червня 2018 року. Останні 2,5 року вона відповідала за роботу блоку "Фінансова стабільність".

Кандидатуру Ніколайчука для призначення подав Раді Національного банку голова НБУ Андрій Пишний.

Що відомо про Сергія Ніколайчука?

Сергій Ніколайчук з 2004 до 2019 року працював у Національному банку, де пройшов шлях від економіста до директора Департаменту монетарної політики та економічного аналізу.

З вересня 2019 року до квітня 2020 року обіймав посаду заступника Міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства, а з квітня 2020 року до липня 2021 року працював головою департаменту макроекономічних досліджень групи ICU.

З липня 2021 року обіймав посаду заступника Голови Національного банку, куратора блоку "Монетарна стабільність". Тепер ця посада вакантна, триває пошук кандидата.

Він — почесний професор практики Київської школи економіки, а також викладач Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Нагадаємо, вчора повідомлялося, що Рада Національного банку України обговорить звільнення першої заступниці голови НБУ Катерини Рожкової.