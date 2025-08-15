Рожкову можуть 15 серпня звільнити з посади першої заступниці голови НБУ, яку займає з червня 2018-го

У п’ятницю, 15 серпня, Рада Національного банку України обговорить звільнення першої заступниці голови НБУ Катерини Рожкової. Її було призначено на цю посаду 15 червня 2018 року на семирічний термін.

Як пише Delo.ua, про це повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" власні джерела.

За даними агентства, у разі звільнення Катерини Рожкової, її місце першого заступника голови НБУ, найімовірніше, займе Сергій Ніколайчук, який обіймає посаду заступника голови з липня 2021 року.

До цього він з 2004 до 2019 року пройшов у центробанку шлях від економіста до директора департаменту монетарної політики та економічного аналізу, після чого був призначений заступником міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства. Засідання ради відбудеться 15 серпня у другій половині дня.

Що відомо про Катерину Рожкову

Рожкова працює в банківській системі України з 1998 року, з яких 12 років – на керівних посадах: вона була заступницею голови правління Ерсте Банку, Фінбанку, Платинум Банку, у 2009 році пів року очолювала департамент безвиїзного банківського нагляду Національного банку, а з червня 2015 року до січня 2016 року – департамент банківського нагляду Національного банку.

Після цього вона стала членом правління та заступницею голови НБУ, а потім – першою заступницею голови.

Як зазначається у нещодавньому рішенні Лондонського суду, який став на бік націоналізованого наприкінці 2016 року ПриватБанку у спорі з ексакціонерами щодо виводу з банку $1,9 млрд, Рожкова зіграла одну з ключових ролей у захисті інтересів держави.

Скандали з Рожковою

У 2016 році в мережі з'явились так звані "плівки Рожкової" – записи її телефонних розмов з керівниками українських банків. Рожкова начебто сприяла виділенню кредиту банку, з керівником якого має родинний зв'язок.

Сама Рожкова пояснювала ці бесіди звичайною робочою практикою, закликавши при цьому правоохоронні органи з'ясувати, хто незаконно прослуховує її телефон.

У жовтні 2016 року в домі Рожкової відбулися обшуки, які пов'язували з її можливою причетністю до банкрутства банку "Михайлівський". ЗМІ часто Рожкову називають близькою подругою колишньої глави Нацбанку Валерії Гонтарєвої. Відтак Ігор Коломойський неодноразово виступав за її відсторонення з НБУ.

У жовтні 2020 року Рада Національного банку оголосила догану та недовіру Рожковій та заступнику голови НБУ Дмитру Сологубу. У грудні 2020 до Окружного адмінсуду Києва надійшли позови від Рожкової та Сологуба проти Ради НБУ щодо порушення трудової дисципліни. У квітні 2021 року у Державному бюро розслідувань повідомили, що ведуть слідство щодо Рожкової.

А у березні 2024 року Верховний суд ухвалив остаточне рішення у справі про стягнення з пов’язаних осіб Платинум Банку 1,477 млрд грн. Серед відповідачів — перша заступниця голови НБУ Катерина Рожкова.