Рожкова залишається в НБУ до призначення наступника

Перша заступниця голови Національного банку України Катерина Рожкова, каденція якої завершилася 15 червня 2025 року, залишатиметься на своїй посаді до призначення її наступника.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Як йдеться у відповіді регулятора на запит агентства, згідно законодавства, заступник голови НБУ, строк повноважень якого закінчився, перебуває на посаді до вступу на посаду новопризначеного заступника голови.

На інші запитання щодо призначення на вакантну посаду у НБУ не надали відповіді.

У Рожкової закінчилася каденція

15 червня 2025 року завершилася семирічна каденція першої заступниці голови НБУ Катерини Рожкової. Вона приєдналася до команди Нацбанку у червні 2015 року, очоливши департамент банківського нагляду в період головування Валерії Гонтаревої.

У січні 2016 року Рожкову призначили виконувачкою обов’язків заступниці голови НБУ, відповідальної за пруденційний нагляд — напрям, що охоплює контроль за фінансовою стійкістю та надійністю банківського сектору.

Скандали з Рожковою

У 2016 році в мережі з'явились так звані "плівки Рожкової" – записи її телефонних розмов з керівниками українських банків. Рожкова начебто сприяла виділенню кредиту банку, з керівником якого має родинний зв'язок.

У жовтні 2016 року в домі Рожкової відбулися обшуки, які пов'язували з її можливою причетністю до банкрутства банку "Михайлівський". ЗМІ часто Рожкову називають близькою подругою колишньої глави Нацбанку Валерії Гонтарєвої. Відтак Ігор Коломойський неодноразово виступав за її відсторонення з НБУ.

У жовтні 2020 року Рада Національного банку оголосила догану та недовіру пе Рожковій та заступнику голови НБУ Дмитру Сологубу. Тодішній голова НБУ Кирило Шевченко заявив, що Рожкова і Сологуб порушили політику "єдиного голосу", що могло зашкодити порозумінню регулятора із міжнародними партнерами.

У грудні 2020 до Окружного адмінсуду Києва надійшли позови від Рожкової та Сологуба проти Ради НБУ щодо порушення трудової дисципліни. У квітні 2021 року у Державному бюро розслідувань повідомили, що ведуть слідство щодо Рожкової.

А у березні 2024 року Верховний Суд ухвалив остаточне рішення у справі про стягнення з пов’язаних осіб Платинум Банку 1,477 млрд грн. Серед відповідачів — перша заступниця голови НБУ Катерина Рожкова.

Про призначення в НБУ

Директором Департаменту інтегрованого ризик-менеджменту НБУ з 1 липня 2025 року призначено Андрія Кириленка. Зокрема на новій посаді він займатиметься організацією системи управління ризиками та забезпеченням формування резервів.

25 березня 2025 року директором Департаменту відкритих ринків НБУ призначено Олександра Арсенюка.

З 3 лютого 2025 року департамент закупівель НБУ очолила Леся Колесан. З серпня минулого року вона виконувала обов’язки директорки департаменту закупівель НБУ.

З 24 січня 2025 року НБУ призначив нового керівника департаменту нагляду за небанківськими надавачами фінансових послуг. Ним став Володимир Суханов. До переведення на посаду директора департаменту нагляду за небанківськими надавачами фінансових послуг він працював заступником директора департаменту інтегрованого нагляду за банками.