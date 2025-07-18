Рожкова остается в НБУ до назначения преемника

Первая заместитель главы Национального банка Украины Екатерина Рожкова, каденция которой завершилась 15 июня 2025 года, будет оставаться на своей должности до назначения ее преемника.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

Как говорится в ответе регулятора на запрос агентства, согласно законодательству, заместитель главы НБУ, срок полномочий которого истек, находится в должности до вступления в должность новоназначенного заместителя председателя.

На другие вопросы о назначении на вакантную должность в НБУ не ответили.

У Рожковой закончилась каденция

15 июня 2025 года завершилась семилетняя каденция первой замглавы НБУ Екатерины Рожковой. Она присоединилась к команде Нацбанка в июне 2015 года, возглавив департамент банковского надзора в период председательства Валерии Гонтаревой.

В январе 2016 года Рожкову назначили исполняющим обязанности замглавы НБУ, ответственной за пруденциальный надзор — направление, охватывающее контроль за финансовой устойчивостью и надежностью банковского сектора.

Скандалы с Рожковой

В 2016 году в сети появились так называемые "пленки Рожковой" – записи ее телефонных разговоров с руководителями украинских банков. Рожкова вроде бы способствовала выделению кредита банка, с руководителем которого имеет родственную связь.

В октябре 2016 года в доме Рожковой состоялись обыски, которые связывали с ее возможной причастностью к банкротству банка "Михайловский". СМИ часто Рожкову называют близкой подругой бывшей главы Нацбанка Валерии Гонтаревой. Следовательно, Игорь Коломойский неоднократно выступал за ее отстранение от НБУ.

В октябре 2020 года Совет Национального банка объявил выговор и недоверие пе Рожковой и заместителю главы НБУ Дмитрию Сологубу. Тогдашний глава НБУ Кирилл Шевченко заявил, что Рожкова и Сологуб нарушили политику "единого голоса", что могло помешать взаимопониманию регулятора с международными партнерами.

В декабре 2020 г. в Окружной админсуд Киева поступили иски от Рожковой и Сологуба против Совета НБУ о нарушении трудовой дисциплины. В апреле 2021 года в Государственном бюро расследований сообщили, что ведут следствие по Рожковой.

А в марте 2024 года Верховный Суд принял окончательное решение по делу о взыскании с связанных лиц Платинум Банка 1,477 млрд. грн. Среди ответчиков – первая заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова.

О назначениях в НБУ

Директором Департамента интегрированного риск-менеджмента НБУ с 1 июля 2025 года назначен Андрей Кириленко. В частности, на новой должности он будет заниматься организацией системы управления рисками и обеспечением формирования резервов.

25 марта 2025 года директором Департамента открытых рынков НБУ назначен Александр Арсенюк.

С 3 февраля 2025 года департамент закупок НБУ возглавила Леся Колесан. С августа прошлого года она исполняла обязанности директора департамента закупок НБУ.

С 24 января 2025 года НБУ назначил нового руководителя департамента надзора за небанковскими поставщиками финансовых услуг. Им стал Владимир Суханов. До перевода на должность директора департамента надзора за небанковскими поставщиками финансовых услуг он работал заместителем директора департамента интегрированного надзора за банками.