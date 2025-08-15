Рожкову могут 15 августа уволить с должности первого заместителя главы НБУ, занимаемой с июня 2018-го

В пятницу, 15 августа, Совет Национального банка Украины обсудит увольнение первой замглавы НБУ Екатерины Рожковой. Она была назначена на эту должность 15 июня 2018 года на семилетний срок.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщили агентству "Интерфакс-Украина" собственные источники.

По данным агентства, в случае увольнения Екатерины Рожковой, ее место первого замглавы НБУ, вероятнее всего, займет Сергей Николайчук, занимающий должность замглавы с июля 2021 года.

До этого он с 2004 по 2019 год прошел в центробанке путь от экономиста до директора департамента монетарной политики и экономического анализа, после чего был назначен заместителем министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства. Заседание совета пройдет 15 августа во второй половине дня.

Что известно о Екатерине Рожковой

Рожкова работает в банковской системе Украины с 1998 года, из которых 12 лет – на руководящих должностях: она была заместителем председателя правления Эрсте Банка, Финбанка, Платинум Банка, в 2009 году пол года возглавляла департамент безвыездного банковского надзора Национального банка, а с июня 2015 года. банка.

После этого она стала членом правления и заместителем главы НБУ, а затем – первым заместителем главы.

Как отмечается в недавнем решении Лондонского суда, который принял сторону национализированного в конце 2016 года ПриватБанка в споре с эксакционерами по выводу из банка $1,9 млрд, Рожкова сыграла одну из ключевых ролей в защите интересов государства.

Скандалы с Рожковой

В 2016 году в сети появились так называемые "пленки Рожковой" – записи ее телефонных разговоров с руководителями украинских банков. Рожкова вроде бы способствовала выделению кредита банка, с руководителем которого имеет родственную связь.

В октябре 2016 года в доме Рожковой состоялись обыски, которые связывали с ее возможной причастностью к банкротству банка "Михайловский". СМИ часто Рожкову называют близкой подругой бывшей главы Нацбанка Валерии Гонтаревой. Следовательно, Игорь Коломойский неоднократно выступал за ее отстранение от НБУ.

В октябре 2020 года Совет Национального банка объявил выговор и недоверие пе Рожковой и заместителю главы НБУ Дмитрию Сологубу. В декабре 2020 г. в Окружной админсуд Киева поступили иски от Рожковой и Сологуба против Совета НБУ о нарушении трудовой дисциплины. В апреле 2021 года в Государственном бюро расследований сообщили, что ведут следствие по Рожковой.

А в марте 2024 г. Верховный Суд принял окончательное решение по делу о взыскании с связанных лиц Платинум Банка 1,477 млрд. грн. Среди ответчиков – первая заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова.