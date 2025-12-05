Кадрові зміни в НБУ: директор департаменту монетарної політики став заступником голови банку

Володимир Лепушинський, який раніше очолював департамент монетарної політики та економічного аналізу, призначений заступником голови Національного банку України (НБУ).

Як пише Delo.ua, про це агентству "Інтерфакс-Україна" повідомив член Ради Нацбанку Василь Горбаль.

Посада заступника голови стала вакантною після того, як заступник голови Сергій Ніколайчук в середині серпня був призначений першим заступником голови НБУ після того, як Катерина Рожкова пішла з цієї посади у зв’язку із закінченням терміну повноважень.

Ніколайчук до призначення першим заступником голови здійснював керівництво вертикалі підпорядкування "Монетарна стабільність", а після призначення став здійснювати керівництво вертикаллю підпорядкування "Фінансової стабільності", а вертикаллю "Монетарної стабільності" – тимчасово.

Правління Національного банку відповідно до закону "Про Національний банк України" складається із семи осіб: голови банку, першого заступника та п’яти заступників голови. Усі заступники голови за посадою входять до правління НБУ.

Що відомо про нового заступника НБУ

Володимир Лепушинський має тривалий досвід роботи в Національному банку України, де він розпочав свою кар’єру економістом у жовтні 2004 року, відповідаючи за прогнозування показників грошово-кредитного ринку.

Протягом 2008–2014 років він обіймав керівні посади, працюючи начальником відділу, заступником начальника та начальником управління в департаментах, пов'язаних із монетарною та грошово-кредитною політикою.

Наприкінці 2019 року, за результатами відкритого відбору, Лепушинського було призначено директором департаменту монетарної політики та економічного аналізу НБУ.

До цього він працював заступником директора цього ж департаменту, який раніше очолював Ніколайчук, що звільнився у вересні 2019 року через призначення заступником міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства.

Нагадаємо, 15 серпня, відбулися зміни у керівництві Національного банку України. Катерину Рожкову звільнили з посади першої заступниці голови НБУ у зв'язку із закінченням терміну повноважень. Її місце зайняв Сергій Ніколайчук.