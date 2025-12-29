Департамент стратегії та розвитку НБУ очолив колишній військовий: що про нього відомо

Департамент стратегії та розвитку Національного банку України з 29 грудня 2025 року очолив Ігор Лужанський, який у 2022–2025 роках служив у Збройних Силах України, а до війни був співвласником та керівником низки технологічних компаній.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба НБУ.

"Досвід Лужанського як добровольця, ветерана війни, керівника та командира сформував експертизу, у центрі якої – людська гідність, довіра та відповідальність за спільний результат", – підкреслив голова НБУ Андрій Пишний.

Він додав, що Лужанський зосередиться на посиленні ефективності реалізації місії та стратегічних завдань регулятора, розвитку функцій стратегічного аналізу, плануванні та управлінні проєктами і процесами, а також на системному впровадженні принципів інклюзії, зокрема в питаннях реінтеграції ветеранів.

Також серед ключових завдань нового директора:

розвиток функцій стратегічного аналізу, стратегічного й операційного планування,

управління портфелем стратегічних проєктів та ініціатив, бізнес-аналізу й управління процесами,

підвищення якості корпоративного управління,

розвиток інновацій, запровадження використання штучного інтелекту, забезпечення роботи з питань корпоративної соціальної відповідальності та впровадження ESG-принципів у Нацбанку.

Що відомо про Ігоря Лужанського

Лужанський – фаховий експерт у сфері технологій та інновацій з понад 19-річним досвідом.

Упродовж 2022–2025 років служив у Збройних Силах України. Зокрема, на початку повномасштабного вторгнення добровольцем приєднався до ТрО як начальник логістики батальйону, був командиром взводу в 3 ОШБр та закінчив шлях як командир роти в Nemesis Сил безпілотних систем ЗСУ.

У 2014–2022 роках був співвласником та керівником низки технологічних компаній ("42flows.tech", "Chatbots.studio", "Neadevis"). У 2012–2014 роках працював керівником Департаменту розвитку систем управління ДТЕК, у 2010–2012 роках – директором з ІТ у SABMiller.

Упродовж 2005–2010 років був проєктним менеджером, бізнес-аналітиком (Luxoft, British American Tobacco).

Лужанський закінчив Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара (2005 рік, спеціальність "Комп’ютерні системи та мережі"). Має ступінь доктора філософії в галузі менеджменту технологій (з відзнакою), який отримав під час служби в силах оборони.

Нагадаємо, у грудні Володимир Лепушинський, який раніше очолював департамент монетарної політики та економічного аналізу, був призначений заступником голови НБУ.