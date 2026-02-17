Деревянный фасадный комплекс над озером: в Пуще-Водице за $475 000 продают исторический памятник

В Пуще-Водице (Киев, Оболонский район) выставили на продажу фасадный комплекс нежилых зданий площадью 700 м² на участке 97,3 га, расположенного в минуту пешком от озера.

Об этом Delo.ua сообщает со ссылкой на Недвижимые . Соответствующее объявление размещено на OLX.

Объект расположен в парковой курортной зоне столицы, рядом с жилым комплексом Хвойный и зелеными зонами. В комплекс входят несколько построек и сооружений, которые могут быть использованы для коммерческих, производственных или складских нужд.

Продавец предлагает цену в $475 000 с возможностью торга.

Ранее эксперты отмечали, что в этой части Пущи-Водицы недвижимость исторического характера и большие земельные участки пользуются спросом среди инвесторов — особенно рядом с водоемами и зелеными массивами.

Что известно о усадьбе?

Согласно приказу Министерства культуры Украины №869 от 15 октября 2014 года, здание внесено в список памятников архитектуры. В марте 2023 года объект частично получил повреждения в результате пожара.

Как сообщают Недвижимые, Пуща-Водица как дачное поселение начала формироваться в конце XIX века. В 1883-1897 годах территорию местного леса передали под застройку, разделив ее на участки площадью около 1280 кв. м. С 1895 желающим разрешили арендовать усадьбы и строить дачи, а активное развитие местной застройки стартовало в 1897 году параллельно с развитием Святошинских дач.

Таким образом, выставленное на продажу здание является одним из немногих уцелевших примеров исторической деревянной архитектуры Пущи-Водицы, дошедших до настоящего времени.