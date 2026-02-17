Запланована подія 2

Дерев'яний фасадний комплекс над озером: у Пущі-Водиці за $475 000 продають історичну пам'ятку

будівлі вулиця дорога дерева
виставлена на продаж будівля є одним із небагатьох уцілілих прикладів історичної дерев’яної архітектури Пущі-Водиці / OLX

У Пущі-Водиці (Київ, Оболонський район) виставили на продаж фасадний комплекс нежитлових будівель площею 700 м² на ділянці 97,3 га, що розташована за хвилину пішки від озера.

Про це Delo.ua повідомляє з посиланням на Нерухомі. Відповідне оголошення розміщене на OLX.

Об’єкт розміщений у парковій курортній зоні столиці, поряд із житловим комплексом “Хвойний” та зеленими зонами. До комплексу входять кілька будівель і споруд, що можуть бути використані для комерційних, виробничих чи складських потреб.

Продавець пропонує ціну $475 000 із можливістю торгу.

Раніше експерти відзначали, що в цій частині Пущі-Водиці нерухомість історичного характеру та великі земельні ділянки користуються попитом серед інвесторів — особливо ті, що розташовані поруч із водоймами та зеленими масивами.

Що відомо про садибу?

Згідно з наказом Міністерства культури України №869 від 15 жовтня 2014 року, будівлю внесено до переліку пам’яток архітектури. У березні 2023 року об’єкт частково зазнав пошкоджень унаслідок пожежі.

Як повідомляють Нерухомі, Пуща-Водиця як дачне поселення почала формуватися наприкінці ХІХ століття. У 1883–1897 роках територію місцевого лісу передали під забудову, розділивши її на ділянки площею близько 1280 кв. м. З 1895 року охочим дозволили орендувати садиби та будувати дачі, а активний розвиток місцевої забудови стартував у 1897 році паралельно з розбудовою Святошинських дач.

Таким чином, виставлена на продаж будівля є одним із небагатьох уцілілих прикладів історичної дерев’яної архітектури Пущі-Водиці, що дійшли до нашого часу.

Автор:
Ярослава Тюпка