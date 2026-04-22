Директора спиртзавода лишили имущества и оштрафовали на 622 млн грн: детали дела

Руководитель спиртзавода пытался скрыть налоги на подакцизную продукцию / БЄБ

Суд вынес обвинительный приговор исполняющему обязанности директору государственного спиртзавода, организовавшему масштабную схему уклонения от уплаты налогов. Чиновник признан виновным в нанесении государству ущерба на сумму более 622 млн гривен.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщила пресс-служба Бюро экономической безопасности.

Детективы Бюро экономической безопасности (БЭБ) установили, что в течение 2022-2023 годов руководитель предприятия неправомерно использовал налоговые льготы.

Чиновник оформлял операции со спиртом этиловым якобы для промышленной переработки, зная, что завод не имеет права на такие льготные условия.

В частности, предприятие не было внесено в реестр субъектов, способных использовать спирт для производства химической или парфюмерной продукции без уплаты полного акциза.

За уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах должностному лицу назначен штраф, равный сумме ущерба — 622,6 млн грн.

Кроме того, суд удовлетворил гражданский иск прокурора, обязав фигуранта возместить государству еще 622,6 млн. грн. в полном объеме. Также осужденному запрещено занимать руководящие должности в течение трех лет.

Кроме огромного штрафа, суд принял решение о полной конфискации имущества осужденного.

Это одна из самых больших сумм финансовых взысканий по делам о налоговых махинациях за последнее время.

В ходе судебного разбирательства директор государственного предприятия вины не признал.

Ранее в Киеве детективы Бюро экономической безопасности (БЭБ) прекратили незаконную деятельность группы лиц, организовавших схему изготовления и сбыта фальсифицированных алкогольных напитков без разрешительных документов.

Автор:
Татьяна Бессараб