Директора спиртзаводу позбавили майна та оштрафували на 622 млн грн: деталі справи

Керівник спиртзаводу намагався приховати податки на підакцизну продукцію / БЕБ

Суд виніс обвинувальний вирок виконувачу обов’язків директора державного спиртзаводу, який організував масштабну схему ухилення від сплати податків. Посадовця визнано винним у завданні державі збитків на суму понад 622 млн гривень.

Як пише Delo.ua, про це повідомила пресслужба Бюро економічної безпеки.

Детективи Бюро економічної безпеки (БЕБ) встановили, що протягом 2022-2023 років керівник підприємства неправомірно використовував податкові пільги.

Посадовець оформлював операції зі спиртом етиловим нібито для промислової переробки, знаючи, що завод не має права на такі пільгові умови.

Зокрема, підприємство не було внесене до реєстру суб'єктів, які можуть використовувати спирт для виробництва хімічної чи парфумерної продукції без сплати повного акцизу.

За ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах посадовцю призначено штраф, що дорівнює сумі збитків — 622,6 млн грн.

Крім того, суд задовольнив цивільний позов прокурора, зобов’язавши фігуранта відшкодувати державі ще 622,6 млн грн у повному обсязі. Також засудженому заборонено обіймати керівні посади протягом трьох років.

Окрім величезного штрафу, судом прийнято рішення про повну конфіскацію майна засудженого.

Це одна з найбільших сум фінансових стягнень у справах про податкові махінації за останній час.

Під час судового розгляду директор державного підприємства вини не визнав.

Раніше у Києві детективи Бюро економічної безпеки (БЕБ) припинили незаконну діяльність групи осіб, які організували схему виготовлення та збуту фальсифікованих алкогольних напоїв без відповідних дозвільних документів.

Автор:
Тетяна Бесараб