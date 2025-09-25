Запланована подія 2

Для переселенцев упростили аренду госимущества в прифронтовых областях: какие цены

жилье, недвижимость, квартира
Для ВПЛ упростили аренду госимущества в прифронтовых областях / Freepik

Правительство ввело льготную аренду госимущества в прифронтовых регионах для расселения внутренне перемещенных лиц (ВПЛ).

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение премьер-министра Юлии Свириденко.

Льготная аренда для переселенцев

Правительство утвердило льготные условия аренды государственных и коммунальных помещений в регионах прифронтовых, которые будут использоваться для расселения внутренне перемещенных лиц. Это решение позволит быстрее обустраивать новые места для временного проживания переселенцев.

Теперь государственные и коммунальные предприятия смогут передавать такие объекты за символическую плату — 1 гривна за квадратный метр. Для общественных и благотворительных организаций стоимость аренды составит 3% оценочной стоимости помещения.

Напомним, аренда квартир в Украине подорожала где-то на 55%.

Добавим, что выплаты на проживание ВПЛ по наиболее уязвимым категориям продлили еще на 6 месяцев — до февраля 2026 года.

Автор:
Ольга Опенько