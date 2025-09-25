Для переселенців спростили оренду держмайна у прифронтових областях: які ціни

Уряд запровадив пільгову оренду держмайна у прифронтових регіонах для розселення внутрішньо переміщених осіб (ВПО).

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення прем'єр-міністерки Юлії Свириденко.

Пільгова оренда для переселенців

Уряд затвердив пільгові умови оренди державних та комунальних приміщень у прифронтових регіонах, які будуть використовуватися для розселення внутрішньо переміщених осіб. Це рішення дасть змогу швидше облаштовувати нові місця для тимчасового проживання переселенців.

Відтепер державні та комунальні підприємства зможуть передавати такі об’єкти за символічну плату — 1 гривня за квадратний метр. Для громадських та благодійних організацій вартість оренди становитиме 3% від оціночної вартості приміщення.

Нагадаємо, оренда квартир в Україні подорожчала подекуди на 55%.

Додамо, що виплати на проживання ВПО з найбільш вразливих категорій продовжили ще на 6 місяців — до лютого 2026 року.