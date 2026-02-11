Запланована подія 2

До 6,4 тыс. грн на А-95: эксперт оценил годовую экономию водителей на АЗС Parallel

Разница стоимости бензина А-95 между АЗС Parallel и премиальными сетями в большинстве регионов Украины колеблется от 4,5 грн до 6,7 грн за литр. Минимальная годовая экономия для водителя составляет 4320 грн, а максимальная – 6432 грн.

Как пишет Delo.ua, такие подсчеты сделал директор научно-технического центра "Психея" Сергей Сапегин для издания "Терминал".

"Даже при умеренном месячном пробеге водитель, который заправляется бензином А-95, может экономить примерно от 4,3 до 6,4 тысячи гривен в год только за счет выбора АЗС сети "Параллель" с более низким ценовым уровнем по сравнению с премиальными сетями",  сказал он, отметив, что это "без отказа от базового сервиса и контроля качества".

Эксперт добавил, что по сравнению с заправками среднего ценового класса сеть Parallel также в большинстве случаев дешевле – в пределах 0,6-1,3 гривны за литр, но против дискаунтеров ситуация не универсальна: во многих регионах она дороже примерно на 0,4-1,9 гривны за литр, а в отдельных областях цена практически равна.

По его словам, речь идет о предложении, где умеренная стоимость, контролируемое качество горючего и сервиса совмещаются без дополнительных затрат, обычно закладываемых в цены премиальных заправок.

Сапегин отмечает, что руководство Parallel определяет АЗК прежде всего как инфраструктурный объект, а не развлекательный центр. Для потребителя это означает отказ от нефункциональных элементов, расходы по которым обычно включаются в конечную цену горючего.

В то же время компания сосредотачивается на операционной эффективности: онлайн-оплате, кассах самообслуживания и рациональной организации пространства. Такой подход позволяет сократить время обслуживания и удерживать цены без дополнительных премиальных наценок, добавил эксперт.

Этот анализ появился после публикации интервью с владельцем компании Александром Дубининым изданию Forbes Ukraine. В прошлом году Parallel увеличила продажи горючего на треть, а выручку – на четверть, до 11 млрд грн. А на 2026 год в компании планируют расширить сеть на 350 новых заправок и попасть в первую пятерку крупнейших топливных компаний Украины.

Напомним, в 2020 году Александр Дубинин стал владельцем сети АЗС Parallel, выкупив ее у СКМ Рината Ахметова. Следующим этапом роста стало приобретение в 2024 году сети Motto. Общая стоимость почти сотни АЗС могла достигать $30 млн, что обеспечило Parallel место в десятке крупнейших топливных сетей Украины по рейтингу Forbes Ukraine 2025.

Автор:
Артем Логинов