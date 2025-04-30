"Война изменила рынок — и мы изменились вместе с ним", — Александр Дубинин, "Параллель"

Как война повлияла на Parallel и что определяет ее развитие сейчас

Война кардинально изменила условия для украинского бизнеса. Однако есть компании, которым удалось не только удержаться на плаву, но и заложить фундамент для дальнейшего роста.

Война заставила бизнес быстро приспособиться к новым реалиям. Какие управленческие решения вы приняли в первые месяцы войны?

— Логистика и энергетическая безопасность стали критически важными. Именно поэтому среди первоочередных решений были пересмотр логистических маршрутов, оперативная адаптация поставки горючего, изменение традиционных импортных каналов. Мы усилили парк бензовозов, чтобы минимизировать риски перебоев. Инвестировали в генераторы и автономные системы для работы АЗК в любых условиях. Также был создан антикризисный штаб, который позволил быстро принимать решения и координировать работу сети.

Как изменилась компания "Параллель" с февраля 2022 по начало 2025 года?

— Война принесла значительные вызовы. Мы потеряли треть АЗК, еще третья часть оказалась в прифронтовых регионах. Но мы не остановились. Вышли в столичный регион и продолжаем развитие в новых областях. Запустили новые проекты и адаптировали бизнес к новым рыночным условиям. Несмотря на потери, мы укрепились и продолжаем работать на перспективу.

Какие главные уроки вы извлекли за последние три года?

— Мы ясно поняли, что в условиях кризиса важно быть гибкими и быстро адаптироваться. Необходимо диверсифицировать деятельность и не полагаться только на один рынок или логистический маршрут, оперативно принимать решения, ведь промедление стоит очень дорого. Инвестирование в энергонезависимость и автономные решения – это залог стабильного предоставления услуг нашим клиентам.

Изменились ли ваши клиенты за время войны?

— Да, безусловно. Особенно в прифронтовых регионах мы видим увеличение военных и волонтеров, а также государственных учреждений среди клиентов. Это обычная ситуация для всей отрасли. Запросы клиентов также изменились: возросла потребность в стабильности снабжения, удобных системах расчета и надежности сервиса.

Как вы видите перспективы украинского нефтеритейла?

— Рынок меняется и трансформируется, но я уверен, что перспективы светлые. Отрасль адаптировалась, бизнес обретает новые возможности для развития. Восстановление экономики будет способствовать росту спроса. Модернизация инфраструктуры и новые стандарты поднимут качество обслуживания. Мы продолжим развивать компанию, обеспечивая клиентов качественным горючим и сервисом, вне зависимости от обстоятельств. От нашей отрасли зависит, в том числе, восстановление Украины в будущем.

Какие приоритеты у компании "Параллель"?

— Наш главный приоритет — это устойчивое развитие бизнеса, даже в условиях войны. Мы продолжаем инвестировать в обновление и расширение сети, в частности, в открытие новых АЗК в ключевых регионах.

Одно из таких приоритетных направлений — столичный регион. К примеру, в этом месяце в Киеве открылись еще две новые АЗК под брендом Parallel.

Мы развиваем как собственную сеть, так и партнерские форматы. В рамках партнерской программы привлекаем другие сети АЗК для сотрудничества под нашей торговой маркой. Это позволяет партнерам пользоваться преимуществами централизованных закупок, брендинга, маркетинговой поддержки и CRM-решений, а также работать по высоким стандартам сервиса, ожидаемым клиентом Parallel. Фокус на масштабировании партнерской модели – важная составляющая нашей стратегии на ближайшие годы.

Еще одно важное направление — обеспечение стабильных поставок качественного европейского горючего. Мы сотрудничаем с надежными производителями из Центральной и Восточной Европы, заботимся о контроле качества на всех этапах – от закупки до налива в бак.

Все это позволяет нам оставаться надежным бизнесом и одновременно вносить вклад в восстановление экономики страны.

В настоящее время бизнесы активно отчитываются об уплате налогов. Сколько в бюджет перечислила ваша компания?

— В 2024 году группа компаний "Параллель" перечислила в бюджеты разных уровней более 1,7 млрд грн — это в 2,5 раза больше, чем в предыдущем году. Для нас это не просто цифры. Мы понимаем ответственность бизнеса перед страной в условиях войны. Именно поэтому стабильная и ответственная уплата налогов для нас один из ключевых инструментов поддержки государства и Вооруженных Сил Украины.

В этот непростой период наша деятельность имеет значение не только для экономики, но и для победы. Каждый вклад в бюджет — это вклад в будущее страны, которую мы все вместе защищаем и восстанавливаем.