"Війна змінила ринок — і ми змінилися разом із ним", — Олександр Дубінін, "Параллель"

Як війна вплинула на Parallel і що визначає її розвиток зараз

Війна кардинально змінила умови для українського бізнесу. Проте є компанії, яким вдалося не лише втриматися на плаву, а й закласти фундамент для подальшого зростання. Про перші управлінські рішення у 2022 році, трансформацію мережі, податкові внески, розвиток у столиці та нові формати партнерства — в інтерв’ю власника та генерального директора компанії "Параллель" Олександра Дубініна.

Війна змусила бізнес швидко адаптуватися до нових реалій. Які управлінські рішення ви ухвалили в перші місяці війни?

— Логістика та енергетична безпека стали критично важливими. Саме тому серед першочергових рішень були перегляд логістичних маршрутів, оперативна адаптація постачання пального, зміна традиційних каналів імпорту. Ми посилили парк бензовозів, щоб мінімізувати ризики перебоїв. Інвестували в генератори та автономні системи для роботи АЗК у будь-яких умовах. Також створили антикризовий штаб, що дозволив швидко ухвалювати рішення та координувати роботу мережі.

Як змінилася компанія "Параллель" від лютого 2022-го до початку 2025 року?

— Війна принесла значні виклики. Ми втратили третину АЗК, ще третина опинилася в прифронтових регіонах. Але ми не зупинилися. Вийшли у столичний регіон та продовжуємо розвиток у нових областях. Запустили нові проєкти та адаптували бізнес до нових ринкових умов. Попри втрати, ми зміцнилися та продовжуємо працювати на перспективу.

Які головні уроки ви винесли за останні три роки?

— Ми чітко зрозуміли, що в умовах кризи важливо бути гнучкими та швидко адаптуватися. Необхідно диверсифікувати діяльність та не покладатися лише на один ринок або логістичний маршрут, оперативноухвалювати рішення, адже зволікання коштує дуже дорого. Інвестування в енергонезалежність та автономні рішення це запорука стабільного надання послуг нашим клієнтам.

Чи змінилися ваші клієнти за час війни?

— Так, безумовно. Особливо в прифронтових регіонах ми бачимо збільшення кількості військових та волонтерів, а також державних установ серед клієнтів. Це типова ситуація для всієї галузі. Запити клієнтів також змінилися: зросла потреба у стабільності постачання, зручних систем розрахунку та надійності сервісу.

Як ви бачите перспективи українського нафторітейлу?

— Ринок змінюється та трансформується, але, я впевнений, що перспективи світлі. Галузь адаптувалася, бізнес знаходить нові можливості для розвитку. Відновлення економіки сприятиме зростанню попиту. Модернізація інфраструктури та нові стандарти піднімуть якість обслуговування. Ми продовжимо розвивати компанію, забезпечуючи клієнтів якісним пальним та сервісом, незалежно від обставин. Від нашої галузі залежить в тому числі відновлення України у майбутньому.

Які наразі пріоритети у компанії "Параллель"?

— Наш головний пріоритет — це сталий розвиток бізнесу, навіть в умовах війни. Ми продовжуємо інвестувати в оновлення та розширення мережі, зокрема — у відкриття нових АЗК у ключових регіонах.

Один із таких пріоритетних напрямів — столичний регіон. Наприклад, цього місяця в Києві відкрилися ще дві нові АЗК під брендом Parallel.

Ми розвиваємо як власну мережу, так і партнерські формати. У рамках партнерської програми залучаємо інші мережі АЗК до співпраці під нашою торговою маркою. Це дозволяє партнерам користуватися перевагами централізованих закупівель, брендингу, маркетингової підтримки та CRM-рішень, а також працювати за високими стандартами сервісу, які очікує клієнт Parallel. Фокус на масштабуванні партнерської моделі — важлива складова нашої стратегії на найближчі роки.

Ще один важливий напрям — забезпечення стабільних постачань якісного європейського пального. Ми співпрацюємо з надійними виробниками з Центральної та Східної Європи, дбаємо про контроль якості на всіх етапах — від закупівлі до наливу в бак.

Усе це дозволяє нам залишатися надійним бізнесом і водночас робити внесок у відновлення економіки країни.

Наразі бізнеси активно звітують про сплату податків. Скільки до бюджету перерахувала ваша компанія?

— У 2024 році група компаній “Параллель” перерахувала до бюджетів різних рівнів понад 1,7 млрд грн — це у 2,5 раза більше, ніж у попередньому році. Для нас це не просто цифри. Ми розуміємо відповідальність бізнесу перед країною в умовах війни. Саме тому стабільна та відповідальна сплата податків для нас — один із ключових інструментів підтримки держави та Збройних Сил України.

У цей непростий період наша діяльність має значення не лише для економіки, а й для перемоги. Кожен внесок у бюджет — це внесок у майбутнє країни, яку ми всі разом захищаємо та відбудовуємо.