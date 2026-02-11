До 6,4 тис. грн на А-95: експерт оцінив річну економію водіїв на АЗС Parallel

Різниця вартості бензину А-95 між АЗС Parallel та преміальними мережами у більшості регіонів України коливається від 4,5 грн до 6,7 грн за літр. Мінімальна річна економія для водія становить 4320 грн, а максимальна – 6432 грн.

Як пише Delo.ua, такі підрахунки зробив директор науково-технічного центру "Психея" Сергій Сапєгін для видання "Термінал".

"Навіть за помірного місячного пробігу водій, який заправляється бензином А-95, може заощаджувати приблизно від 4,3 до 6,4 тисячі гривень на рік лише за рахунок вибору АЗС мережі "Паралель" із нижчим ціновим рівнем у порівнянні із преміальними мережами", – зазначив він, наголосивши, що це "без відмови від базового сервісу та контролю якості".

Експерт додав, що у порівнянні із заправками середнього цінового класу мережа Parallel також у більшості випадків дешевша – у межах 0,6-1,3 гривні за літр, але проти дискаунтерів ситуація не є універсальною: у багатьох регіонах вона дорожча приблизно на 0,4-1,9 гривні за літр, а в окремих областях ціна є практично рівною.

За його словами, йдеться про пропозицію, де помірна вартість, контрольована якість пального та сервісу поєднуються без додаткових витрат, які зазвичай закладають у ціни преміальних заправок.

Сапєгін зазначає, що керівництво Parallel визначає АЗК передусім як інфраструктурний об’єкт, а не розважальний центр. Для споживача це означає відмову від нефункціональних елементів, витрати на які зазвичай включаються у кінцеву ціну пального.

Натомість компанія зосереджується на операційній ефективності: онлайн-оплаті, касах самообслуговування та раціональній організації простору. Такий підхід дозволяє скоротити час обслуговування і утримувати ціни без додаткових преміальних націнок, додав експерт.

Цей аналіз з'явився після публікації інтерв'ю з власником компанії Олександром Дубініним виданню Forbes Ukraine. Торік Parallel збільшила продажі пального на третину, а виторг – на чверть, до 11 млрд грн. А на 2026-й у компанії планують розширити мережу на 350 нових заправок та потрапити до першої п'ятірки найбільших паливних компаній України.

Нагадаємо, у 2020 році Олександр Дубінін став власником мережі АЗС Parallel, викупивши її у СКМ Ріната Ахметова. Наступним етапом зростання стало придбання у 2024 році мережі Motto. Загальна вартість майже сотні АЗС могла сягати $30 млн, що забезпечило Parallel місце у десятці найбільших паливних мереж України згідно з рейтингом Forbes Ukraine 2025.