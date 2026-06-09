Доллар приближается к 45 гривен: гривна обновила новый исторический минимум

Национальный банк Украины установил официальный курс доллара на 10 июня на уровне 44,84 грн. Американская валюта подорожала на 33 копейки по сравнению с предыдущим банковским днем и снова обновила исторический максимум.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на данные Национального банка.

Этот рост – продолжение тенденции предыдущего дня, ведь на 9 июня НБУ установил курс на уровне 44,51 грн., зафиксировав на тот момент новый рекорд.

Рост курса доллара США в течение одного месяца

Тем временем европейская валюта после падения накануне продемонстрировала рост более чем на пол гривны – евро подорожало на 55 копеек. На 10 июня НБУ установил официальный курс евро на уровне 51,89 грн., тогда как 9 июня он составлял 51,35 грн.

Напомним, что при базовом сценарии гривна будет держаться в пределах 44-45 грн за доллар благодаря сезонным факторам и международной помощи, отметил в комментарии Андрей Шевчишин .

При этом европейская валюта будет колебаться в диапазоне 51–51,90 грн.