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Долар наближається до 45 гривень: гривня оновила новий історичний мінімум

Долар
Долар оновив історичний максимум: майже 45 грн / Depositphotos

Національний банк України встановив офіційний курс долара на 10 червня на рівні 44,84 грн. Американська валюта подорожчала на 33 копійки порівняно з попереднім банківським днем і знову оновила історичний максимум.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на дані Національного банку України.

Цей ріст – продовження тенденції попереднього дня, адже на 9 червня НБУ встановив курс на рівні 44,51 грн, зафіксувавши на той момент новий рекорд. 

Фото 2 — Долар наближається до 45 гривень: гривня оновила новий історичний мінімум
Зростання курсу долара США протягом одного місяця

Тим часом європейська валюта після падіння напередодні продемонструвала зростання на понад пів гривні – євро подорожчало на 55 копійок. На 10 червня НБУ встановив офіційний курс євро на рівні 51,89 грн, тоді як 9 червня він становив 51,35 грн.

Нагадаємо, що при базовому сценарії гривня триматиметься в межах 44-45 грн за долар завдяки сезонним факторам і міжнародній допомозі, зазначив у коментарі Delo.ua Андрій Шевчишин

При цьому європейська валюта коливатиметься в діапазоні 51-51,90 грн.

Автор:
Марк Любаров