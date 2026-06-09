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Долар наближається до 45 гривень: гривня оновила новий історичний мінімум
Національний банк України встановив офіційний курс долара на 10 червня на рівні 44,84 грн. Американська валюта подорожчала на 33 копійки порівняно з попереднім банківським днем і знову оновила історичний максимум.
Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на дані Національного банку України.
Цей ріст – продовження тенденції попереднього дня, адже на 9 червня НБУ встановив курс на рівні 44,51 грн, зафіксувавши на той момент новий рекорд.
Тим часом європейська валюта після падіння напередодні продемонструвала зростання на понад пів гривні – євро подорожчало на 55 копійок. На 10 червня НБУ встановив офіційний курс євро на рівні 51,89 грн, тоді як 9 червня він становив 51,35 грн.
Нагадаємо, що при базовому сценарії гривня триматиметься в межах 44-45 грн за долар завдяки сезонним факторам і міжнародній допомозі, зазначив у коментарі Delo.ua Андрій Шевчишин
При цьому європейська валюта коливатиметься в діапазоні 51-51,90 грн.