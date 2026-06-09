Долар наближається до 45 гривень: гривня оновила новий історичний мінімум

Національний банк України встановив офіційний курс долара на 10 червня на рівні 44,84 грн. Американська валюта подорожчала на 33 копійки порівняно з попереднім банківським днем і знову оновила історичний максимум.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на дані Національного банку України.

Цей ріст – продовження тенденції попереднього дня, адже на 9 червня НБУ встановив курс на рівні 44,51 грн, зафіксувавши на той момент новий рекорд.

Зростання курсу долара США протягом одного місяця

Тим часом європейська валюта після падіння напередодні продемонструвала зростання на понад пів гривні – євро подорожчало на 55 копійок. На 10 червня НБУ встановив офіційний курс євро на рівні 51,89 грн, тоді як 9 червня він становив 51,35 грн.

Нагадаємо, що при базовому сценарії гривня триматиметься в межах 44-45 грн за долар завдяки сезонним факторам і міжнародній допомозі, зазначив у коментарі Delo.ua Андрій Шевчишин

При цьому європейська валюта коливатиметься в діапазоні 51-51,90 грн.