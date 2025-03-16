Доля руды в экспортных железнодорожных перевозках выросла до 43,7%

В январе-феврале 2025 года доля железной и марганцевой руды в общем объеме экспортных железнодорожных перевозок в Украине достигла 43,7%.

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Об этом стало известно на заседании Экспортного офиса 12 марта, сообщает Rail.insider.

За первые два месяца года железнодорожным транспортом в Украину было перевезено 26,28 млн тонн грузов. Это на 8,4% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. Сокращение объемов зафиксировано во всех видах сообщения.

Внутренние перевозки уменьшились на 5,4% и составили 10,85 млн. тонн, экспортные – на 9,1% (13,87 млн. тонн), импортные – на 15,2% (1,52 млн. тонн), а транзитные упали на 70,4% до 40 тыс. тонн.

Несмотря на всеобщее снижение перевозок, железная и марганцевая руда остаются лидерами среди экспортных грузов, объем их транспортировки составил 6,06 млн тонн.

Второе место занимают зерновые культуры, которых перевезено 5,22 млн. тонн (37,7% от общего экспорта по железной дороге), а третье – черные металлы с показателем 855,8 тыс. тонн. тонн (6,2%).

Добавим, в феврале железная и марганцевая руда возглавила рейтинг экспортируемых железной дорогой товаров. Объем экспорта железнодорожным транспортом достиг 7,76 млн. тонн, что на 260 тыс. тонн. тонн (или 3,6%), больше, чем месяц назад, и на 2 млн 690 тыс. тонн (или 53%) выше, чем в феврале прошлого года.