Частка руди в експортних залізничних перевезеннях зросла до 43,7%

У січні–лютому 2025 року частка залізної та марганцевої руди в загальному обсязі експортних залізничних перевезень в Україні досягла 43,7%.

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Про це стало відомо під час засідання Експортного офісу 12 березня, повідомляє Rail.insider.

За перші два місяці року залізничним транспортом в Україні було перевезено 26,28 млн тонн вантажів. Це на 8,4% менше порівняно з аналогічним періодом 2024 року. Скорочення обсягів зафіксовано у всіх видах сполучення.

Внутрішні перевезення зменшилися на 5,4% і склали 10,85 млн тонн, експортні – на 9,1% (13,87 млн тонн), імпортні – на 15,2% (1,52 млн тонн), а транзитні впали на 70,4% до 40 тис. тонн.

Попри загальне зниження перевезень, залізна та марганцева руда залишаються лідерами серед експортних вантажів, обсяг їх транспортування склав 6,06 млн тонн.

Друге місце посідають зернові культури, яких перевезено 5,22 млн тонн (37,7% від загального експорту залізницею), а третє – чорні метали з показником 855,8 тис. тонн (6,2%).

Додамо, у лютому залізна та марганцева руда очолила рейтинг товарів, які експортувалися залізницею. Обсяг експорту залізничним транспортом досяг 7,76 млн тонн, що на 260 тис. тонн (або 3,6%), більше, ніж місяць тому, і на 2 млн 690 тис. тонн (або 53%), вище, ніж у лютому минулого року.