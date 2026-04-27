Дональд Трамп купил облигации более чем на 51 млн долларов: что вошло в его портфель

Президент США Дональд Трамп в марте приобрел облигаций минимум на 51 миллион долларов. Он вложил деньги в разные сферы – от государственных ценных бумаг до активов известных технологических гигантов.

За прошедший месяц Трамп провел 175 финансовых сделок. Об этом свидетельствуют официальные данные Управления по этике США.

В документах не указываются точные суммы каждого соглашения, а лишь приблизительные пределы. Поэтому максимальная стоимость всех его мартовских покупок может достигать 161 миллиона долларов.

Куда Трамп вкладывает деньги

Большинство приобретенных активов – это муниципальные облигации и ценные бумаги Минфина США. Среди 26 крупнейших соглашений президента (от 1 до 5 миллионов долларов каждое) преобладают именно государственные бумаги. Но есть и корпоративные предложения от компаний Weyerhaeuser и General Motors. Кроме того, он уложился в биржевой фонд, отслеживающий высокодоходные облигации.

Трамп активно покупал ценные бумаги компаний из разных секторов: энергетики, технологий, здравоохранения и финансов. В его портфель попали облигации Constellation Energy, Occidental Petroleum, Broadcom, Nvidia, Meta, Microsoft, Boeing. Также он инвестировал в крупные банки – Citigroup, Goldman Sachs и JPMorgan Chase.

Напомним, ранее Трамп приобрел облигаций на общую сумму около 100 миллионов долларов. Тогда среди его новых активов оказались ценные бумаги крупных медиакорпораций, включая Netflix и Warner Bros. Discovery.

Впоследствии интерес президента к стриминговым компаниям лишь усилился и совершил еще одно соглашение и снова приобрел облигации Netflix на сумму свыше 1 миллиона долларов.